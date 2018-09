Los Simpson: El garrafal error oculto hace más de 20 años [VIDEO]

Desde su emisión en 1989, Los Simpson han expresado muchas tramas y personajes: es considerado por muchos como uno de los programas de comedia con mejor animación de los últimos tiempos en sus treinta temporadas y 639 capítulos (por ahora).

Los espectadores hemos podido ver la evolución de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie en infinidad de situaciones: países e, incluso, etapas de la Historia. No obstante, es lógico que debido a la ficción longeva ideada por Matt Groening conste de algunos errores que pasaron desapercibidos.

Matt Selman, productor de la serie norteamericana, descubrió un fallo en la ficción ubicada en la ciudad estrambótica de Springfield. En el episodio titulado "Y con Maggie son tres", de la sexta temporada, un flashback de Selman nos desplaza al pasado para mostrarnos el momento en que Marge está embarazada de Maggie.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp