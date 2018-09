¡Superman para rato! Desmienten que Henry Cavill deje de ser 'El Hombre de Acero' [FOTOS]

En horas de la mañana se informaba que el Superman conocido por las secuencias de: Man of Steel, Batman V Superman y Justice League, colgaba su capa de forma definitiva. Debido a una información que brindó el 'The Hollywood Reporter', donde se aseguraba tener información sobre el personaje y sus ganas de hacer otros tipos de proyectos.

Nace esta filtración debido a una supuesta pelea entre empleado y empresa: Henry Cavill y Warner. Porque el estudio le pidió al actor hacer una breve aparición en la película de 'Shazam', pero el actor de Superman se negó porque la agenda la tenía sumamente llena y no le daba el tiempo para hacer ese esfuerzo.

The Hollywood Reporter amplió al detalle su relato: "No está claro cómo va a aplicarse ese reinicio. Puede que Superman ya no sea el centro del Universo DC en la gran pantalla, pero aún hay varios héroes de los que le acompañaron con película en camino. Gal Gadot volverá en noviembre de 2019 con Wonder Woman 1984. Jason Momoa protagoniza su propia película de Aquaman este mes de diciembre, y Ezra Miller sigue embarcado en el proyecto de una película en solitario de The Flash que comenzará a rodarse a comienzos de 2019".

Pero todo eso terminó por derrumbarse porque apareció una voz oficial referente a Superman. Danny García, directora de la agencia 'The García' Company que representa al 'Superman' común y corriente, Henry Cavill, se pronunció sobre la situación y aclaró de forma contundente qué es lo que estaba pasando exactamente: "Tranquilo, la capa aún está en su armario. @wbpictures ha sido y sigue siendo nuestros socios a medida que evolucionan el universo DC. Anticipar una declaración de WB más tarde hoy".

