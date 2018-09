Jugador de la Selección Mexicana se realizó cirugía y es blanco de memes por su nueva apariencia [FOTOS]

El jugador Héctor Herrera, de la Selección Mexicana, se sometió a una intervención quirúrgica y el resultado fue notable. Sin embargo, en Facebook no faltaron aquellos usuarios que tomaron con ironía el radical cambio y soltaron algunos memes.



El futbolista de Porto fue portada en la revista GQ y detalló que no se arrepiente de no someterse a las cirugías.

Las redes sociales tomaron con humor el cambio de Héctor Herrera, quien se sometió a una rinoplastia y otoplastia, que son cirugías estéticas en orejas y nariz.



A continuación puede ver los mejores memes del cambio de Héctor Herrera.