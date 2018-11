Netflix retiró polémica publicidad de la serie 'Narcos' en España

Sin duda, Netflix es una de las plataformas que mejor promociona sus producciones aunque sea en base a polémicas. Sin embargo, esta vez no resultó como esperaba.

La plataforma de streaming inició una campaña en España para dar a conocer el estreno de la serie 'Narcos: México'. Esta consistía en colocar vallas publicitarias con la frase: "Adiós Hijueputas, hola hijo de la chingada".

No obstante, la ubicación de estas vallas no fue la mejor, ya que algunas de ellas fueron ubicadas cerca a colegios. Ante esta situación, la Policía local tomó cartas en el asunto pues según informan: "Esta publicidad no es adecuada para exponerse ante los menores que acuden a los centros escolares".

Por lo que la agencia que se encargó de esta campaña publicitaria, Europa Press, se vio en la obligación de retirar todas las vallas.

Cabe recordar que no es la primera vez que Netflix se enfrenta a esta clase de problemas. En el 2016, causó controversia debido a una publicidad de la misma serie. En este caso, acompañó la foto del protagonista que encarnaba a Pablo Escobar junto a la frase: "¡Oh! Blanca Navidad". Clara alusión al color de la droga.

Finalmente, en Francia también tuvo su dote de polémica por la serie. En algunos puntos de la ciudad, se colocaron relojes de arena blanca y con el nombre de la famosa serie.