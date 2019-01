Tráiler de John Wick saldrá este jueves

El póster oficial del filme muestra a Keanu Reeves interpretando a John Wick bajo la lluvia, detrás de una puerta de vidrio, con una mirada fija. El título de la película, aún no estaba confirmado. En una entrevista con ComingSoon, Reeves confirmó el título era "John Wick 3: Parabellum".

Reeves comentó en la nota que el significado de Parabellum: "Prepárate para la guerra", además que se refiere a la famosa frase "Si vis pacem, para bellum", traducida es "si quieres paz, prepárate para la guerra". Chad Stahelski vuelve como director, con Laurence Fishburne, Ian McShane y Lance Reddick retomaron a sus papeles anteriores.

We’ll be seeing you… John Wick: Chapter 3 – Parabellum is in theaters May 17. #JohnWick3 pic.twitter.com/x6rj2FSOhv