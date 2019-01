Nintendo suspende cuenta a usuario por recibir reembolso de PayPal

Nintendo le suspendió la cuenta a un usuario del sitio web Reddit judestone, luego que este recibiera de PayPal un reembolso al comprar en la eShop.

El joven que reside en la India usaba una cuenta de Nintendo del país de México para adquirir juegos y lo pagaba por PayPal. Antes de la suspensión, él solicitó a la empresa del pago en línea el cambio monetario, sin embargo, la compañía le dio el reembolso por su última compra.

Así lo relató en la web: "Cuando inicio mi sesión, dice que mi cuenta fue suspendida por violar el acuerdo de Nintendo y todo se debe a que PayPal devolvió una compra que hice. Por favor, que alguien me ayude. Compré muchos juegos a través de esta cuenta y ahora no se pueden jugar. También es un acc mexicano. Considerando que soy de Asia, así que ni siquiera sé a quién contactar exactamente. Su sitio web solo me muestra la opción de llamar pero no correo electrónico. Obviamente no voy a llamar a América desde aquí". ​​​​​​​

Por esta razón, Nintendo le suspendió debido a que al presentar una devolución del importe en una compra digital va en contra de la política de la empresa. Tras la suspensión, el usuario perdió en su totalidad el acceso a todos los juegos que había comprado de manera digital.