Oscar 2019 EN VIVO: nominados a lo mejor del cine se conocerán HOY en gala de la Academia [VIDEO]

Este martes 22 de enero se acabará la agonía por conocer a los nominados a los Oscar 2019, la gala que reconocerá a lo mejor del cine del último año. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revelará las películas que estarán en las categorías para este año y, sin duda, hay mucha expectativa por conoce cómo le irá a Roma, el filme de Netflix que puede hacer historia. Sigue el detalle de las nominaciones EN VIVO en Libero.pe.



La ceremonia contará con la conducción de Kumail Nanjiani ("Silicon Valley") y Tracee Ellis Ross ("Black-ish"), quien pondrán la cuota de humor desde las 8:20 a.m. (hora peruana), hora programada para el inicio de la transmisión.

¿Dónde ver EN VIVO las nominaciones al Oscar 2019?



La Academia contará con una transmisión en vivo desde su web oficial y también en las plataformas de Facebook, YouTube y Twitter.





La ceremonia comenzará desde las 8:20 a.m. (horario ET) y a las 5:20 a.m. (horario PT). El segundo segmento iniciará desde las 8:30 a.m. (horario ET) /5:30 a.m. (horario PT).

¿Cómo será distribuida la gala de nominaciones a los Oscar 2019?



La cita estará separada en dos segmentos. El primero permitirá conocer a los nominados en las siguientes categorías: Mejor actor de reparto; Mejor actriz de reparto; Mejor diseño de vestuario; Mejor edición; Mejor banda sonora; Mejor película corta de animación; Mejor película corta de acción real; Mejor edición de sonido y Mejor mezcla de sonido.



En cuanto al segundo segmento, se revelarán las categorías más importantes:

Mejor película

Mejor dirección

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor película de animación

Mejor fotografía

Mejor documetnal

Mejor cortometraje documental

Mejor película en lengua extranjera

Mejor maquillaje y peinado

Mejores efectos especiales

Mejor guión adaptado

Mejor guión original

Mejor canción

Mejor diseño de producción



¿Cuándo se realizarán los Oscar 2019?



Los Oscar 2019 tendrán lugar el próximo domingo 24 de febrero. Hasta el momento se desconoce si habrá un presentador oficial.