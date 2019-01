Dragon Ball Super: Broly supera a Aquaman y Glass como mejor película, según Rotten Tomatoes

El estreno de Dragon Ball Super: Broly sigue dando de qué hablar y esta vez Rotten Tomatoes dio a conocer que esta película supera a Aquaman y Glass en cuanto a la crítica de los especialistas del cine.

Según el sitio web Rotten Tomatoes, Dragon Ball Super: Broly posee una calificación de 81% (Fresh), lo cual le permite posicionarse por encima de otro filmes que más han recaudado en la taquilla.

Es importante señalar que Aquaman registra un 64% de valoración, mientras que Glass, apenas 37%.

No obstante, Dragon Ball Super:Broly no llega a superar películas como Bumblebee (92%) o Spider-Man: Into the Spiderverse (97%, Certified Fresh).

Cabe señalar que Dragon Ball Super: Broly cuenta con un mejor promedio de valoración entre las tres películas exitosas que supera, con un 6.9/10 como promedio, mientras que Aquaman registra 6/10 y Glass 5.1/10.