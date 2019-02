Oscar 2019: "Spider-Man: Into the Spider-Verse" se consagra como Mejor Película Animada

Marvel vive una noche histórica en los Oscar 2019. A los triunfos de Black Panther, se sumó el de "Spider-Man: Into the Spider-Verse" en la categoría de Mejor Película Animada. Un triunfo que ratifica el éxito en las salas de cine.



La película con Spider-Man era la gran favorita en esta categoría, luego de que también se alzara en los Golden Blobes y los Annies Awards.

De esta manera, Marvel logra un nuevo Oscar en la jornada, luego de los dos obtenidos por Black Panther.

Look who stopped by the #Oscars Thank You Cam, presented by @Cadillac! Best Animated Feature winners for Spider-Man: Into The Spider-Verse! #KeepRising pic.twitter.com/o1MjGW7u1N