George Forsyth habría terminado con Vanessa Terkes por problemas con el alcohol

George Forsyth se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por Vanessa Terkes por por violencia familiar. Sin embargo, la reciente información que brindó el conductor Rodrigo González en su programa podría cambiar el curso de esta controversia.

“Tenemos información de una fuente cercana a George, y nos señalan que él descubrió a los tres meses de relación que Vanessa bebía mucho alcohol, que tenía cambios de humor demasiados extremos. En otra oportunidad entró en crisis y llegó ebria a la casa de un familiar, y se lanzó en el cuerpo la cerveza que tenía en la mano. Además intentó lanzarse de un auto en movimiento”, declaró ‘Peluchín’ en 'Válgame Dios'.

Tilsa Lozano también se pronunció al respecto, donde pone en tela de juicio las acusaciones de Vanessa Terkes hacia el alcalde de La Victoria, explicando que Forsyth no vive con la actriz peruana desde hace meses. Además, la ex 'Vengadora' cuestionó el matrimonio que han tenido.

“No siempre el lobo, en el cuento de ‘La caperucita’, es el malo. George no es santo de mi devoción, pero he leído mensajes en los cuales se comprueba que él trató muchas veces de conciliar. Él no duerme desde hace muchos meses en el departamento, ella estaba sola, el matrimonio fue un show, con amor y sin amor”, señaló Tilsa.