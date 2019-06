Vanessa Terkes y el episodio que sufrió tras denuncia a George Forsyth

Vanessa Terkes, esposa de George Forsyth, parece vivir una pesadilla sin fin. Con la denuncia que presentó la actriz hacia el alcalde de La Victoria por violencia familiar, se sumó un nuevo acontecimiento que sucedió tras asistir al Poder Judicial.

Según el diario 'El Popular', Terkes se encontraba en el organismo del Estado acompañada de su abogada cuando repentinamente tuvo un ataque de nervios. La aún cónyuge del ex guardameta de Alianza Lima fue atendida de emergencia tras sufrir una parálisis facial temporal.

"Esto ya me está poniendo mal, pero ahorita no es el momento de hablar. Voy a hacer mi descargo cuando esté completamente entera y lo voy a hacer porque tengo la necesidad de hacerlo, porque tengo ganas de mirarle a la cara a la gente y que me vean, y se den cuenta de quién miente y quién no", se pronunció Terkes tras el suceso.

A inicios de mayo la actriz peruana envió un comunicado oficial donde anunciaba el fin de su relación con George Forsyth. La abogada de Vanessa Terkes afirmó que el alcalde de La Victoria utilizó a su esposa para favorecerse políticamente.