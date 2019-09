Batalla de los Gallos: Jaze y lo que dejó su participación en “Fuera de la Batalla” [VIDEO]

La Red Bull Batalla de los Gallos Final Nacional se realizará el próximo sábado 28 de septiembre de este año. La competencia que definirá al MC que nos representará en la Final Internacional que se dará en España, ha contado con fases internas en nuestro país para definir a los mejores freestylers de cara a lo que será la competencia nacional. Un sinfín de jóvenes talentos participaron en las diversas convocatorias que se realizaron.

Antes de esto, el mundo del freestyle en nuestro país no era popularmente conocido, pues no se sabía mucho o no había mucha exposición de la cultura en el Perú, pero esto cambió luego de las participaciones que tuvieron Jaze, Nekroos y Choque en la God Level 2019 Internacional, en donde siendo locales, se coronaron como campeones absolutos de todo el mundo. Desde allí el freestyle tuvo más acogida.

Precisamente es Jaze, uno de los MC’s más conocidos y sobre todo, queridos en nuestro país, pues su humildad, carisma y sencillez, han hecho que sus seguidores vean en él un ejemplo a seguir. Jaze se ha convertido en una de las figuras de la improvisación más influyentes en las redes sociales, pues en ellas, miles de usuarios lo siguen.

Jaze competirá en la Final Nacional 2019

En el marco de todo lo anterior, la Red Bull Batalla de los Gallos, lanzó un proyecto el cual lleva como nombre: “Fuera de la Batalla”, una especie de serie que contará la vida de los MC’s más conocidos y representativos de cada país. El primer episodio de la serie, cuenta la vida de Jaze detrás del micrófono. Muestra al freestyler como él mismo. Un honor haber sido considerado como el primero.

El video empieza con una frase muy importante del MC que tiene como verdadero nombre Juan Carlos Iwasaki. El popular Jaze dijo: "No quiero perder la esencia de niño que tengo, siempre salgo a jugar. Siempre que salgo al escenario salgo a divertirme porque para mí el escenario es mi patio de juegos, y no quiero perder eso, eso no quiero que cambie jamás".

Llegó como jugando. Jaze creció en una familia relacionada enteramente a la música, sin embargo, lo último que pensó fue hacer freestyle. Hoy, es uno de los MC’s más representativos del Perú, además, ha conseguido hacer de la música, su método de vida. Jaze estudia música y está trabajando para lograr su primer single.

"Siempre se dice que dedicarse a la música es arriesgado, porque de repente no te vaya bien. Yo en realidad soy una persona que toma muchos riesgos todo el tiempo", comentó el representante de Perú que se enfrentará ante los mejores MC’s del Perú en la próxima Final Nacional que se realizará el 28 de septiembre con miras a lo que será la Final Internacional en España.

Red Bull Batalla de los Gallos | Clasificados Final Nacional Perú

-Jaze

-Strike

-Stick

-Ghost

-Ramset (Bicampeón regional Lima)

-Hampper

-Aníbal

-Skill

-Xplain (Campeón regional Arequipa)

-Delenyer

-Jeico

-Blaximental

-Litzen (Campeón regional Trujillo)

-Papaleta

-Trickman

-NS