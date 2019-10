Abel Lobatón y su polémica respuesta tras el reclamo de su hija por pensión

Abel Lobatón fue uno de los interesantes prospectos que apareció en la década de los noventa. Se formó en las divisiones menores de Sport Boys, club donde terminaría dejando huella y de donde dio el salto a su primera prueba en el extranjero.

Tras haber sido prestado a Law Tenis de la Segunda División, en aquel entonces, los 'rosados' deciden repatriarlo para la temporada 1999. Su interesante desempeño permitió que fuera fichado por Atlético Paranense de Brasil.

No obstante, no pudo adaptarse y finalmente terminó regresando al Perú: pasó a las filas de Universitario de Deportes de la mano de Roberto Chale. Con la 'crema', Lobatón jugaría 25 partidos en donde anotaría 6 goles.

Ya retirado - desde el año 2009 - poco se pudo saber acerca de la nueva vida del 'Murciélago', empero, un problema familiar lo ha devuelto a la coyuntura: tuvo una confrontación con una de sus hijas a través de las redes sociales.

Según la información del programa Magaly TV, Vanessa López, ex pareja de Abel Lobatón, reveló que su menor hija se contactó con el ex delantero para solicitarle el pago de pensión que debe de cumplir como padre.

Este reclamo partió a raíz de la difusión de videos en donde se aprecia al ex jugador de Cienciano pasar momentos amenos con la cantante Paula Arias, así como un viaje de vacaciones hacia el balneario de Máncora en Piura.

Las conversaciones fueron mostradas a través del espacio televisivo y sorprendió la respuesta de Abel Lobatón, quién evidencio su molestia debido a la forma en la que le habría exigido el pago de su pensión.

- Papá necesito que me des plata para mis cosas

Abel Lobatón: ¿Qué?

- Sí

Abel Lobatón: No entiendo, qué plata

- Pa yo tengo cosas del colegio y mi mamá no va a estar dando todo el tiempo y no me vengas a decir que no tienes porque te has ido de viaje y yo te he visto. Me la vas a dar ¿sí o no?

Abel Lobatón: Mira M., no te equivoques la verdad conmigo primero me hablas con respeto porque soy tu papá, así que ubícate ¿ok? Después, cuando aprendas a hablar con respeto, me escribes. Buenas tardes.

-Uy, ahora si eres mi papá.

Vanessa López aseguró que Abel Lobatón, luego de haber mantenido comunicación con su menor hija, terminó bloqueándola.