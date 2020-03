Eddie Fleischman calificó de "viejo asqueroso" a presidente de México por "querer comer a besos" a menor

El periodista deportivo Eddie Fleischman desató una gran polémica tras haber esbozado un duro comentario sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien también es conocido por las siglas AMLO. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo?

Sucede que Fleischman se refirió a un video publicado por el mandatario mexicano en su cuenta oficial de Twitter. La cinta, que tiene una duración de un minuto y cuarenta y cinco segundos, muestra a una niña y López Obrador en una interacción.

La menor le dedicó unas palabras al presidente de México y estas terminaron por enternecer a este último. "Que no se le olvide. Hace más de tres generaciones, usted es quien nos devolverá esta gran cultura. La grandeza del pasado. Usted es nuestro presidente. Usted tiene el poder de evitar cientos de muertes cada año por falta de atención en hospitales de especialidades".

"Presidente, estamos con usted y su gran proyecto de nación. Nosotros sus aliados en esta cruzada para rescatar a México. Cada día se fortalece más y ya nadie la puede detener, pero cuando se vaya y esté su oficina o en algún lugar del país, recuerde que los gecos lo quieren. Generaciones hablarán de usted y su capacidad de entender nuestras necesidades", agregó.

Al término de su exposición, la niña recibió las felicitaciones de las demás autoridades así como la del presidente Manuel López Obrador, quien le envió besos volados: no podía acercársele por precaución del coronavirus. "No te puedo dar beso, pero te quiero mucho. El día primero que regreso, ¿lo puedes decir en público? Te invito. Voy a regresar. Adiós".

Eddie Fleischman y la polémica en Twitter

Este último dicho por el presidente de México en el video no fue exactamente lo que criticó Fleischman sino el escrito que acompañó el video. "Me la quería comer a besos, pero no puedo por la sana distancia. Es un primor".

"¿Con qué derecho este individuo que a la sazón es presidente de México se siente con derecho siquiera a inisunar algo así? A ver, activistas de izquierda, quisiera leer sus opiniones sobre el viejo asqueroso este que se la "quiere comer a besos". ¿Qué sería? ¿Acosador? ¿Pedófilo", escribió en su cuenta de Twitter.

El hecho ha polarizado Twitter pues algunos usuarios critican la postura de Fleischman y otros la apoyasn. "Eddie en ningún momento dice "te quiero comer a besos". Y siento una frase de cariño como lo dice cualquier persona hacia un niño. Yo te sigo, pero no me decepciones". "Indiferente que sea de izquierda. Es tan asqueroso como si lo hiciera alguien de derecha o el mismo papa".