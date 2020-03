Coronavirus en Perú, minuto a minuto, reporte actualizado HOY domingo 29 de marzo

Coronavirus EN VIVO. El presidente Martín Vizcarra se pronunció para anunciar un balance actualizado sobre la expansión del coronavirus a nivel nacional. El mandatario informó que hasta el momento se registran 671 casos positivos de COVID-19 y 16 muertos.

Sábado 28 de marzo: día 14 de cuarentena nacional

- 6:50 a.m. Indeci recomienda medidas de preparación ante precipitaciones en la sierra, desde el 30 de marzo al 1 de abril

#COENInforma@indeciperu recomienda medidas de preparación ante precipitaciones en la sierra, desde el 30 de marzo al 1 de abril. Más información ⤵️https://t.co/KIog5FCYb5 — COEN - INDECI (@COENPeru) March 29, 2020

- 6:30 a.m. Personal del Ala Aérea N°3 realiza un trabajo conjunto con la municipalidad de Yanahuara - Arequipa , con el fin de monitorear por medio de videocámaras, dicha ciudad y así realizar intervenciones

Personal del Ala Aérea N°3 realizó un trabajo conjunto con la municipalidad de Yanahuara - Arequipa , con el fin de monitorear por medio de videocámaras, dicha ciudad y así realizar intervenciones oportunas en rondas nocturnas con patrullas combinadas. #PeruEstaEnNuestrasManos pic.twitter.com/Ll9zjbFYD2 — FAP - Oficial (@fapperu) March 29, 2020

A las 12.30 p.m.

¿Casos confirmados de Coronavirus en el Perú?

En total se registran 671 infectados (10225 pruebas) por coronavirus y 16 muertos en el último reporte del Minsa.

Lima: 518

Piura: 20

Loreto: 27

Junín: 12

Lambayeque: 15

Arequipa: 15

Callao: 18

La Libertad: 10

Áncash: 6

Cusco: 11

Huánuco: 4

Ica: 4

San Martín: 2

Madre de Dios: 1

Tumbes: 6

Cajamarca: 1

Muertes de peruanos confirmadas por coronavirus

El Ministerio de Salud reporta 11 decesos de peruanos por coronavirus COVID-19: 10 Perú y 1 España. También se reportó la muerte de un ciudadano mexicano en el Perú.

1. Miércoles 18 de marzo: hombre de 49 años que vivía en Madrid, España.

2. Jueves 19 de marzo: hombre de 78 años (hospital de la Fuerza Aérea del Perú).

3. Jueves 19 de marzo: hombre de 47 años (hospital 2 de Mayo) que vino de España.

4. Jueves 19 de marzo: hombre de 69 años (hospital Edgardo Rebagliati) que vino de España.

5. Viernes 20 de marzo: mujer de 75 años (hospital Edgardo Rebagliati) que llegó a Lima procedente de España.

6. Sábado 21 de marzo: hombre de 83 años (hospital Regional Cayetano Heredia) en Piura.

7. Martes 24 de marzo: hombre de 38 años de edad (hospital Eduardo Rebagliati) falleció en Lima. Regresó con síntomas de COVID-19 desde Canadá.

8. Martes 24 de marzo: mujer de 66 años (hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta) falleció en La Libertad. Había regresado desde España.

9. Miércoles 25 de marzo: hombre de 94 años (hospital Edgardo Rebagliati).

10. Jueves 26 de marzo: hombre de 56 años (hospital Regional Docente) falleció en Trujillo.

11. Jueves 26 de marzo: hombre de 65 años (hospital Dos de Mayo) con antecedentes de cáncer cerebral falleció en Lima.

12. Sábado 28 de marzo: hombre de 50 años (hospital Nacional Almanzor Aguinaga) falleció en Chiclayo.

13. Sábado 28 de marzo: hombre de 66 años (hospital Nacional Guillermo Almenara) tuvo su deceso en Lima.

14. Sábado 28 de marzo: hombre de 43 años (hospital Nacional Hipólito Unanue) murió en Lima.

15. Sábado 28 de marzo: hombre de 64 años, procedente de Hong Kong (China), falleció en su domicilio ubicado en Cusco.

16. Sábado 28 de marzo: mjujer de 60 años falleció en el hospital Alberto Sabogal Sologuren en Bellavista, Callao.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Países con más casos de coronavirus

Coronavirus en España y el reporte de infectados en el mundo

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en todo el mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 123,750 2,227 3,231 2. Italia 92,472 10,023 12,384 3. China 81,439 3,300 75,448 4. España 73,235 5,982 12.285 5. Alemania 57,695 433 8,481 6. Francia 37,575 2,314 5,700 7. Irán 35,408 2,517 11,679 8. Inglaterra 17.089 1.019 135 9. Suiza 14,076 264 1.530 10. Holanda 9.762 639 3

Número de casos de coronavirus en Sudamérica

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 3,904 114 6 2. Chile 1,909 6 61 3. Ecuador 1,823 48 3 4. Argentina 745 19 72 5. Perú 671 16 16 6. Colombia 608 6 10 7. Uruguay 304 1 0 8. Venezuela 119 2 39 9. Bolivia 81 0 0 10. Paraguay 56 3 1

Casos de coronavirus en Estados Unidos y México

Estados Unidos, México y otros países del Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 123,750 2,227 3,231 Panamá 901 17 4 México 848 16 4 República Dominicana 719 28 3 Costa Rica 295 2 3 Cuba 119 3 4 Honduras 95 1 3 Trinidad y Tobago 76 3 1 Guatemala 34 1 10 Jamaica 32 1 2 El Salvador 19 0 0 Nicaragua 4 1 0

¿Qué canal de Perú transmite noticias sobre el coronavirus?

Canal N, América TV Go, Panamericana TV, TV Perú, ATV Noticias, Latina, RPP, Willax, Radio Capital y Exitosa.

¿Dónde ver Canal N EN VIVO?

Movistar TV (Perú): Canal 108 (Satélite)

Movistar TV (Perú): Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)

Movistar TV (Chile): Canal 787 (Satélite)

Star Globalcom (Perú): Canal 8

¿Dónde ver América TV Go EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD)

Movistar TV (Perú): Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 4

Movistar TV (Perú): Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)

Perú Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)

Cable Perú: Canal 4

Visión Perú: Canal 4

Cable Mundo Moyobamba (Perú): Canal 11

Cable Vision La Union - Piura (Perú): Canal 17

Telecable Smart Paita (Perú): Canal 8

Cable Unión (Perú): Canal 7

Best Cable (Perú): Canal 4

Star Globalcom (Perú): Canal 13

¿Cómo ver Latina EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 192 (SD/HD) y Canal 1192 (HD)

Movistar TV (Perú): Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2

Entel TV (Bolivia): Canal 13

Tigo (Bolivia): Canal 75

Movistar TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)

Star Globalcom (Perú): Canal 11

Cablemás (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 100 (HD)

Cable Visión (Perú) Lima y Ferreñafe: Canal 2

Cable Visión (Perú) Ica: Canal 13.

Coteor (Bolivia): Canal 16

Digital TV (Bolivia): Canal 14

Comteco (Bolivia): Canal 38

Cotes (Bolivia): Canal 29

Cotas (Bolivia): Canal 25

Cotel (Bolivia): Canal 77

¿Dónde ver TV Perú EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 197

Movistar TV (Perú): Canal 107

Movistar TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 507 (HD)

Cablemás HD (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Cable Perú: Canal 7

Cable Visión Perú: Canal 7

Best Cable: Canal 7

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

hasta 72 horas después, esto es, permaneció durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5,6 horas en acero inoxida

ble y 6,8 horas en plástico.

En cobre, no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y, en cartón, la contaminación duró hasta 24, es decir, no se midió SARS-CoV.2 tras un día.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

¿Cómo saber si tengo coronavirus?

Si tienes los síntomas del COVID-19 recurrir al Ministerio de Salud lo más pronto posible. Luego de realizar los exámenes, también puede ver los resultados en el siguiente enlace: https://www.ins.gob.pe/resultado_coronavirus/

¿Cómo sacar permiso para transitar en cuarentena?

¿Cuántos infectados de coronavirus hay en Perú?

- 671 pacientes.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

¿Qué es el bono de 380 soles por coronavirus?

El presidente Martín Vizcarra aplicó una medida especial para otorgar un bono especial de 380 soles para las familias de recursos limitados con el fin de que estas personas puedan abastecerse en alimentos y medicamentos tras decretarse el estado de emergencia.

¿Dónde consulto si soy beneficiario de los 380 soles?

En el portal www.yomequedoencasa.pe podrás encontrar las facilidades que ofrece el Estado para poder obtener el bono de 380 soles, apto para familias de pobreza y pobreza extrema.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono de 380 soles?

Mediante el portal Yo me quedo en casa, los hogares peruanos podrán verificar si ellos o algún integrante de su familia ingresa al bono de 380 nuevos soles. Esta plataforma será el único canal oficial. ¡Ajá!

¿Cuándo cobrar el bono de 380 soles en Lima?

Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, enfatizó que con el pasar de los días se lanzarán las fechas para el recojo del bono de 380 nuevos soles. "Si es que tiene acceso al beneficio, vamos a ir abriendo poco a poco un cronograma para que las personas puedan encontrar que día pueden cobrar, si es en la mañana o en la tarde, y también que sepan en que agencia", reveló Luna a un medio local.

¿En qué banco me toca cobrar el bono?

El Banco de la Nación será una de las empresas bancarias donde se podrá cobrar el bono de 380 nuevos soles. Ariel Luna, señaló que se tomarán medidas de prevención para que los bancos no colapsen. Además, espera que otras entidades financieras del sector privado se puedan sumar a esta iniciativa.

¿En qué bancos se harán los pagos?

Los bancos estarán disponibles de lunes a viernes. A continuación, te brindamos las marcas que estarán a cargo.

- Banco de la Nación (Aún no está programado el concepto que se abonará a los beneficiarios)

- Banco de Crédito del Perú (BCP)

- Scotiabank

- Interbank

- BBVA Continental

Bono 380 soles: consultar por DNI en página de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso al Ejecutivo su plataforma virtual 'Conoce tu local de votación para facilitar la identificación de los beneficiaros. En Yo me quedo en casa se te pedirá tu datos personales (DNI y fecha de nacimiento)

¿Qué es la CTS en el Perú?

La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) es un beneficio para los trabajadores, que consiste en dos depósitos al ano que realiza el empleador y que en conjunto suman aproximadamente un sueldo. Estos depósitos se realizan obligatoriamente en mayo y noviembre.

¿Cuándo depositan CTS?

En el 2019 los empleadores de la micro, pequeña y gran empresa, tuvieron con plazo máximo para realizar el depósito por la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el 15 de noviembre de ese año.

¿Dónde puedo retirar mi CTS?

Las CTS de los diferentes trabajadores que califiquen en lo establecido por el Gobierno, podrán acceder al retiro del monto no máximo a S/2.400 en la agencia bancaria por donde se les deposita su sueldo.

¿Cómo saber si tienes CTS?

Las condiciones para poder tener CTS es tener como mínimo un mes en la planilla de la empresa, por ejemplo, si el trabajador tiene menos de un mes a noviembre, no se le depositará este monto.

¿Cómo saber dónde está depositado mi CTS?

El empleador deposita la CTS en la entidad financiera que el trabajador elija para el aporte de su suelo.

Decreto Supremo 26 de marzo 2020

“Estamos autorizando el retiro de la CTS hasta por 2,400 soles. Este es el tope, hay trabajadores que tienen cantidades menores y podrán retirar lo que crean conveniente, lo importante es que cuenten con la liquidez necesaria para superar estos momentos difíciles”, comentó Martín Vizcarra.

¿Se puede retirar la CTS 2019?

Según el nuevo Decreto Supremo por parte del Gobierno, se autoriza el retiro de CTS por un monto no mayor a S/2400.

¿Cómo hago para retirar mi CTS?

En las diferentes entidades bancarias o desde las aplicaciones que cada una de ellas dispongan, lo importante es evitar salir lo menos posible de casa.

¿Qué es la CTS?

Las CTS son las siglas que descompuestas resumen la Compensación por Tiempo de Servicios, monto que la empresa otorga a sus trabajadores de acuerdo al tiempo que llevan laborando en dicha entidad.

¿Qué significa CTS?

CTS son las siglas que descompuestas resumen la Compensación por Tiempo de Servicios.

¿Cuenta CTS BBVA?

Según información de BBVA, el trabajador puede acercarse a la entidad con una carta de su empleador, sin embargo, con las últimas disposiciones del Gobierno, el retiro será opcional por el titular.

¿Cuenta CTS Scotiabank?

El banco Scotiabak cuenta con la opción de que sus usuarios cuyos sueldos se perciban en la mencionada entidad, puedan contar con el CTS aportado por la empresa.

¿Cuenta CTS BCP?

El Banco de Crédito del Perú cuenta con la opción de CTS para sus afiliados que perciban sueldos en la mencionada entidad.

¿Cómo saber dónde está depositado mi CTS en BCP?

A través de la Banca Móvil BCP o por la ventanilla de la entidad financiera.

¿Cómo calcular cuanto tengo en mi CTS?

A través de las aplicaciones de bancos o en la misma entidad financiera, se puede detallar el registro de los aportes por CTS.

¿Desde cuándo puedo retirar mi CTS?

De acuerdo a las nuevas disposiciones del Gobierno por el brote del coronavirus en el Perú, se dispuso que los trabajadores podrán retirar sus CTS con el monto máximo de S/2400.

¿Dónde ver mi CCI Scotiabank?

Puedes averiguarlo a través de la ventanilla de la mencionada entidad financiera.

¿Cómo saber dónde está mi CTS en Banbif?

Puedes averiguarlo vía la Banca Digital: Web y App previa afiliación, además mediante su Banca Telefónica.

A las 12.40 p.m.

