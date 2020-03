Fallecen dos personas en Loreto a causa del coronavirus

El último fin de semana Loreto, prácticamente, duplicó sus casos confirmados de coronavirus —de 27 a 52— y se convirtió en la segunda región, por detrás de Lima, con más personas infectadas y hoy ya se informó de dos personas fallecidas.

La Dirección Regional de Salud Loreto informó sobre el fallecimiento de dos personas en el Hospital Regional debido al coronavirus, alarmando a la población que, además, tiene que luchar con el dengue.

Sin alguna confirmación oficial, hasta el momento, las personas fallecidas en el Perú se elevarían a 20.

El gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, indicó que las personas que perdieron la vida por culpa del COVID-19 tenían cuadros de obesidad, hipertensión, diabetes y uno de ellos estaba enfermo de tuberculosis.

Todas esos factores influyeron radicalmente para que el coronavirus afecte en demasía y las dos personas, lamentablemente, perdieran la batalla.

El mismo Gobernador también aseguró que emitirán una ordenanza para recortar el horario de inmovilización de 5:00 a.m. hasta as 10:00 a.m. en los mercados y habría un horario especial para los trabajadores del sector público.

Por otro lado, el director regional de Salud de Loreto, Percy Minaya, confirmó que ya son 53 personas que han contraído el COVID-19 y 7 de ellos están con ventilación mecánica.