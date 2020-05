George Forsyth mostró su indignación por la gran cantidad de gente en Gamarra [VIDEO]

Ayer, lunes 25 de mayo, el emporio comercial de Gamarra lució una gran cantidad de gente y comerciantes ambulantes en sus alrededores, por lo que el alcalde de La Victoria, George Forsyth, no pudo evitar mostrar su indignación y preocupación.

A través de Instagram, Forsyth contó su indignación pues no puede creer que la gente, por vender sus productos o realizar algunas compras, se arriesgue a contagiarse de coronavirus.

"Acá la gente cree que no ha pasado nada, no importa nada, todo lo que venimos luchando, pidiendo que mantengan la distancia. Yo no soy no soy tu mamá o tu papá para decirles que es grave lo que está sucediendo", comentó el burgomaestre.

Pese a la irresponsabilidad de ciertos ciudadanos, el compromiso del Alcalde y de su Municipalidad es hacer lo posible para cuidarlos pese a que ya no tengan la misma cantidad de ayudantes.

"La Municipalidad está muy golpeada, ya no tenemos el personal de antes, necesitamos el apoyo, esto no puede continuar. Vamos a realizar más operativos,los venezolanos me dirán de todo pero no importa", añadió Forsyth.

Vale resaltar que el estado de emergencia ha sido extendido hasta el 30 de junio pero ya hay algunas actividades económicas que se han abierto bajo algunas medidas de bioseguridad.