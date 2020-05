Justice League: Snyder Cut planea incluir a Supergirl en el grupo de superhéroes [VIDEO]

El anuncio de que Justice League: Snyder Cut llegará a las pantallas chicas generó gran expectativa entre los fanáticos de las películas de DC. La plataforma HBO Max, que será lanzada este mes, será la encargada de mostrar las imágenes completas de la película de Zack Snyder.

Todavía no se conoce el formato en el que será transmitida, pero serían capítulos semanales para captar la atención del público, lo que también ayudará a HBO a tener suscriptores por un mayor período de tiempo. Y no sería la única novedad de la Justice League.

Al margen del extenso contenido que ya había dirigido Zack Snyder, ahora analiza la posibilidad de incluir más escenas y con la presencia de sorpresivos personajes. El grupo de superhéroes conformado por Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman y Flash tendría nueva integrante.

Según informa We Got This Covered, Supergirl, la prima del ‘Hombre de acero’ en el universo DC, será la novedad en Justice League: Snyder Cut. No obstante, no se tratará de una participación principal en el film, ya que inicialmente se plantea que sea solo un cameo.

Sin embargo, esto podría dar pie a una noticia todavía más grande: Warner Bros aceptaría seguir con el proyecto y así producir una secuela para Justice League: Snyder Cut. Kara Zor-El, el nombre kriptoniano de Supergirl, ya ha mostrado gran éxito con la serie en solitario para la misma firma.

A pesar de su gran acogida con el público, Melissa Benoist no es la primera opción para ser Supergirl en la Justice League. Tal como revela la misma fuente, la actriz Elle Faning es quien tiene grandes posibilidades de encarnar a la prima de Superman. ¿Se confirmará el rumor?

EL DATO

Grant Gustin es Flash en la afamada serie televisiva, pero Zack Snyder decidió no tomarlo en cuenta para Justice League. Finalmente el papel cayó en Ezra Miller. El director y productor señaló que “la personalidad que desarrolló en TV no encajaba bien”. ¿La misma postura con Supergirl?