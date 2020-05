Donald Trump amenaza al mundo con "cerrar" las redes sociales

Las redes sociales vienen demostrándonos la gran importancia que estas tienen y más ahora en estos tiempos de aislamiento obligatorio. Sin embargo, Donald Trump no lo ve de la misma manera y, tras tener ‘problemas’ con Twitter, mostró su descontento y señaló que podría tomar medidas.

Sucede que, el presidente estadounidense realizó una publicación en Twitter, pero la plataforma decidió tildar su post como información dudosa o no verificada. Motivo por el cual Donald Trump no dudó en mostrar su molestia y respondió directamente a la empresa.

Twitter confirms to me that today is the first time any Trump tweets have been labeled as misleading by the platform. In these (two) cases, Twitter says, Trump’s tweets were flagged for "potentially misleading information about voting processes” and are labeled for context. pic.twitter.com/w0pd4qTjN7

“Los republicanos creen que las plataformas de redes sociales silencian por completo a las voces conservadoras. Las regularemos firmemente o las cerraremos por completo antes de dejar que ocurra algo así. Ya lo intentaron, y fracasaron. No podemos dejar que una versión más sofisticada ocurra de nuevo”, expresó en redes.

Cabe recordar, que durante su campaña electoral para llegar a ser el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sufrió mucho por el efecto de las redes sociales, pues se mostraba todo tipo de contenidos en contra de él y eso influyó en la decisión de la sociedad, aunque finalmente terminó ganando el proceso.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....