Caso Andrés Wiese: Adolfo Chuiman confirma que el actor está destrozado por lo sucedido

Si hay alguien que conoce bien a Andrés Wiese y sabe de qué "pie cojea", ese es Adolfo Chuiman. En una entrevista al diario Trome, el popular 'Piter', personaje que interpretaba en "Al fondo hay sitio", reveló que su excompañero de trabajo se encuentra mal de salud.

Chuiman aseguró que lo llamó para saber la verdad de las cosas y nunca lo escuchó tan mal como ahora. De otro lado, también se pronunció sobre Mayra Couto y las opiniones que intercambiaba durante las grabaciones de la serie.

"He hablado con él y sentí que estaba llorando, me dijo que estaba destrozado y no entendía por qué le hacían todo esto", añadió el popular 'Piter', quien trabajaba para la familia De las Casas y "apañaba" en todo a Nicolás, al Grupo El Comercio.

Asimismo, Chuiman aseguró que nunca vio un comportamiento extraño en Wiese y siempre mostró una actitud correcta. "Nunca ha estado en escándalos, era tranquilo a comparación de otros que eran palomillas", agregó.

Por último, reveló que en más de una oportunidad Mayra Couto, quien acusa de acoso sexual a Andrés Wiese, entró a su oficina y nunca lo mencionó. "Durante esos ocho años nadie tuvo queja alguna del comportamiento del señor Andrés Wiese. La señorita Mayra Couto, a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y nunca insinuó o mencionó al señor Wiese", finalizó.

Es preciso recalcar que Yvonne Frayssinet, quien era la 'Nona' de Nicolás en la serie, también salió en defensa del actor y agregó que siempre fue un caballero. De otro lado, Magdyel Ugaz y Karina Calmet le mostraron su apoyo a Mayra Couto.