Alejandra Baigorria sobre participar en campaña de Forsyth: "No me prestaría para una cosa así jamás"

Alejandra Baigorria fue tajante al indicar que no se prestaría para participar en alguna futura campaña política del actual alcalde de La Victoria. Además, añadió que George Forsyth no necesita "colgarse de alguien", puesto que su trabajo hablaría por sí solo.

En la última encuesta realizada por Ipsos, George Forsyth encabeza por tercer mes consecutivo la intención de voto de los ciudadanos para ser el próximo presidente del Perú, situación que según la empresaria de Gamarra sería "gracias a su trabajo".

Ante la posibilidad de que Alejandra fuera parte de una futura campaña con intereses políticos de George Forsyth, ella decidió aclarar dichas especulaciones.

“Eso es algo que yo ya aclaré. Me parece delicado. Yo personalmente pienso, como Alejandra Baigorria, que yo no me prestaría para una cosa así jamás. Las personas que me conocen lo saben”, manifestó en el programa En Boca de Todos.

Asimismo, la actual integrante de Esto es Guerra aprovechó para halagar el trabajo que viene haciendo al alcalde La Victoria, con quien realizó diversas campañas de ayuda social durante este estado de emergencia sanitaria.

“George Forsyth no necesita hacer una campaña colgándose de alguien o estando con alguien. Yo creo que él está en un primer lugar gracias a su trabajo, lo que vemos todos los días en la mañana, en todo lo que él hace. Yo soy sincera y tengo que decir las cosas como son”, sostuvo Alejandra Baigorria.