Patty Wong agradeció muestras de cariño de sus seguidores tras revelar que apoyó a su personal

La empresaria Patty Wong, quien es dueña de una cadena de chifas, reveló este martes que no despidió a ninguno de sus trabajadores durante toda la cuarentena a pesar que no generó ingresos. "Yo no estoy viendo ganancia en este momento, quiero que salgamos como unidad”, declaró para Latina

La exmodelo de Habacilar también confesó que vivió una infancia en la pobreza extrema, por eso, entiendo a las personas. “Mi mamá trabajaba horas y se guardaba su comida y nos repartía de cuchara en cuchara a nosotros", manifestó entre lágrimas.

“La pobreza duele y en mi cocinero veo a mi padre, que trabajaba 14 o 15 horas diarias y no se subía a una movilidad para ahorrarse su pasaje, de ida y de regreso, y lo vi llorando una vez cuando no le pagaron su sueldo un mes”, expresó.

Nunca he ido a un chifa de Patty Wong. Pero, leyendo de esfuerzo que hace para mantener a sus trabajadores porque le recuerdan su pasado de pobreza extrema, veré si hacen delivery.



Si ella se identifica con sus trabajadores, yo me identifico con ella.https://t.co/eGkMHuus3H — Guillermo Flores Borda (@GFlores83) July 14, 2020

Tras las declaraciones, Patty Wong se convirtió en tendencia en Twitter, debido a que los usuarios la felicitaron por su gran gesto durante estos momentos complicados por el coronavirus.

Ella quedó muy sorprendida y. mediante su cuenta. de Instagram agradeció las muestras de cariño. “Hola, quiero agradecer por todos los mensajes que me han llegado, son demasiados, nunca había recibido tantos por todas mis redes, estoy tratando de responder lo que pueda, pero son muchos. Gracias por el amor, me encanta, los amo muchísimo”, mencionó.

Es importante mencionar que su local de San Juan de Lurigancho fue asaltado en marzo de este año. Ese mismo mes, ella sufrió el robo de sus pertenencias cuando conducía hacia su casa.