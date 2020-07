'Pallay Punchu', el nuevo atractivo turístico de Cusco descubierto en plena pandemia

Noticias que alegran el día. En Cusco la situación del coronavirus sigue siendo complicada. Los casos de infectados van en aumento; sin embargo, los pobladores tienen la convicción de salir airosos de esta pandemia que tanto daño le ha hecho al Perú entero. De esta forma, hoy te presentaremos una de esas buenas nuevas que motivan a cualquiera.

Como se sabe, Cusco es el epicentro del turismo en el Perú, y probablemente de todo Sudamérica. El 'Ombligo del mundo' nos ha deleitado con sus maravillas, pues entre ellas se encuentra el imponente Machu Picchu, catalogada como una de las 7 maravillas del Mundo Moderno.

Sin embargo, en todo Cusco existen más atractivos turísticos, tales como la Montaña de 7 Colores, Laguna Humantay, Chincheros, Maras, Ollantaytambo y otras más que poco a poco se han podido conocer.

Pero hoy te tenemos una noticia espectacular, y es que en medio de la pandemia por el coronavirus, desde Cusco llegan noticias extraordinarias. Resulta que se descubrió un nuevo e imponente atractivo turístico.

Se trata de 'Pallay Punchu', una montaña parecida a la de los 7 colores, pero que se encuentra en la montaña 'Apu Taqllo', en la provincia de Canas, sobre los 4000 m.s.n.m.

El 'Pallay Punchu' es una formación geológica que se descubrió en medio de la pandemia mundial por el coronavirus. La montaña tiene un gran parecido al tradicional poncho andino, por lo que sus colores llaman mucho la atención.

Sobre este nuevo atractivo turístico descubierto por los propios pobladores, el alcalde de Layo (provincia de Canas), Aurelio Cáceres, comentó: "Agradecemos que el 'Pallay Punchu' se haya descubierto en medio de la pandemia y hacemos un llamado a las autoridades y empresarios a hacer una labor coordinada, tenemos que iniciar haciendo un plan de trabajo, tenemos muchos lugares más para visitar en Layo".

¿Se puede ir al 'Pallay Punchu'?

Todavía no. A pesar de que agencias de turismo han ofrecido increíbles paquetes de turismo para este lugar, esta actividad aún no está permitida, pues aparte de las prohibiciones que hay en cuanto al turismo, aún no se ha establecido la ruta oficial que se dará a conocer mediante la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur).