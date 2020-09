Comisión de Economía del Congreso debate hoy el retiro del 100 % de AFP

Retiro de AFP al 100 %. Hoy, miércoles 30 de septiembre, último día del mes, la Comisión de Economía del Congreso de la República, debatirá diferentes proyectos de ley referentes al acceso de fondos del Sistema Privado de Pensiones en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus.

Los proyectos plantean el retiro de fondos de la AFP hasta el 100 % de los mismos, esto de su cuenta individual de capitalización. Además, se acota que los beneficiarios de esta medida serían aquellos que no hayan aportado a su fondo en 36, 12 y 6 meses.

Es preciso señalar que para el debate de esta medida impulsada desde el Congreso de la República, se ha convocado a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Además, de la sesión participará el jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Víctor Hugo Montoya.

Retiro de ONP

Pasando a otro tema de importante relevancia nacional, más aún en medio de la coyuntura, es preciso señalar que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, aprobó el último lunes -por insistencia- la propuesta que define el retiro de hasta una UIT (S/ 4300) para aquellos aportantes pertenecientes a la ONP.

Al respecto, el jefe de la ONP, comentó para Correo: "Lo que plantea el Congreso lo hemos estimado en S/15,900 millones como costo que se paga inmediatamente y no hay fondo estricto en el sistema porque no es que se guarde el dinero de cada aportante para el final de su vida laboral. Como no hay plata, si se produjese la devolución (de aportes) se tendría que voltear al tesoro público y este buscar la fuente de financiamiento para cubrir esa expectativa del Congreso”.

(FUENTE: El Filtro Fact Checking)

Bono para pensionistas de ONP

Como se sabe, el Ejecutivo a la cabeza del presidente Martín Vizcarra, observó hace algunos días el proyecto de ley del Congreso de la República, planteando un bono de 930 soles para los pensionistas del sistema público de pensiones.

¿Cómo sé cuánto tengo aportado en la ONP?

Ante la información sobre el posible retiro de la ONP, hoy te señalaremos los pasos sencillos que debes seguir para que estés enterado de lo que has ahorrado a lo largo de los años en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).