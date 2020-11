Bono Niños S/ 200: cómo cobrar el subsidio del Midis – Programa Juntos

¿Sabes de la existencia del Bono Niños de S/ 200? Este beneficio no tiene mucho que ver con el Segundo Bono Familiar Universal, sin embargo y, ante la entrega de este beneficio, hoy te contamos de qué trata este apoyo económico que otorga el Midis mediante el Programa Juntos.

Así como se entrega los 760 soles para familias en vulnerabilidad en el marco de la emergencia por el coronavirus como parte del Bono Familiar Universal 2, el Midis también otorgará un subsidio de 200 soles a aquellas madres que tengan hijos menores de 2 años de edad.

¿Qué es el Bono Niños de 200 soles?

Este subsidio económico consiste en la entrega de 200 soles que se realiza por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) mediante el Programa Juntos dentro de la intervención Apoyo Temporal para el fortalecimiento del Desarrollo Infantil.

Ojo con esto, el Bono de Niños S/ 200 es independiente de los demás subsidios tales como el Bono Familiar Universal, Bono Rural, Bono Yo Me Quedo en Casa, Bono Suspensión Perfecta y Bono Independiente.

El beneficio se otorgará a las madres cuyos hijos no tengan más de 4 meses de nacido (2 años).

Bono Niños de 200 soles: ¿Cómo se paga?

Los 200 soles se entregará cada dos meses a la madres de niños menores a dos años. Es importante señalar que no existe un cronograma de pagos oficial establecido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Bono Niños de S/ 200: ¿Quiénes accederán al subsidio?

El Decreto de Urgencia N° 095-2020, comenta una serie de puntos a tener en cuenta para cobrar el beneficio económico. A continuación te lo detallamos.

"Autorízase al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, a implementar el “Apoyo Temporal para el fortalecimiento del Desarrollo Infantil”, a favor de hogares con niñas y niños nacidos durante la vigencia del presente Decreto de Urgencia y hogares con niñas y niños menores de 24 meses de edad al inicio de su vigencia, que domicilien en los distritos priorizados según el índice de pobreza monetaria".

Bono Niños S/ 200: Plataforma de inscripción

Muchos se preguntan si hay o no una plataforma de inscripción, hoy les contamos que no. Para este subsidio económico no existe un link o alguna web en la que puedas inscribir a tu pequeño, sin embargo, sí hay una forma de saber si accederás o no al beneficio.

"Los hogares ya han sido preseleccionados a través del padrón del Registro Nacional de Hogares. Estos hogares deben esperar la llamada de nuestros promotores. No hay lista de inscripción", comentaron desde el Ejecutivo.

Requisitos para poder acceder al Bono de Niños S/ 200

Ten en cuenta los requisitos que debes cumplir para acceder al subsidio económico de 200 soles.

Hogares con niñas y niños nacidos durante la vigencia del presente Decreto de Urgencia Nº 095 -2020.

Nº 095 -2020. Hogares con niñas y niños menores de 24 meses de edad al inicio de vigencia del Decreto de Urgencia.

de vigencia del Decreto de Urgencia. Hogares con niñas y niños que domicilien en los distritos priorizados según el índice de pobreza monetaria.

El hogar de residencia de la madre y de la niña o niño debe estar ubicado en un distrito con el 15 % o más de pobreza, según el Mapa de Pobreza 2018.

(Fuente: Midis)

Bono Niños S/ 200 – Mapa de Pobreza 2018

Para poder acceder al beneficio económico de 200 soles como parte del Bono Niños, deberás aparecer en el Mapa de Pobreza.

A continuación, te dejamos el documento oficial para que verifiques si tu domicilio se encuentra en los estándares que contempla el Midis para recibir el subsidio (15 % o más de pobreza).

Documento oficial.

¿Cómo inscribirme al Programa Juntos del Midis?

A continuación te mostramos toda la información del Midis sobre la inscripción al Programa Juntos.

Ingresa a este link del Gobierno/Midis: https://www.gob.pe/9242

En ese link podrás encontrar toda la información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y los procesos que siguen.

Programa Juntos: Consulta si estás afiliado

A continuación te dejamos el LINK oficial del Estado para que puedas verificar si accedes al Programa Juntos.

Ingresa a este link: https://www.gob.pe/588-consultar-si-estoy-afiliado-al-programa-juntos

Luego de ello podrás saber si accedes al Programa Juntos o no.