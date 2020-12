Comer en restaurantes o ir a funerales conlleva mayor riesgo de contagio de COVID-19

Una macro encuesta realizada por The New York Times a 700 epidemiólogos y científicos de Estados Unidos sobre qué actividades conllevan mayor riesgo de contagio del nuevo coronavirus reveló que comer dentro de restaurantes (44 %), asistir a matrimonios o funerales (43%) e ir a eventos deportivos, conciertos u obras de teatros (35 %), tienen un alto nivel de exposición frente a esta enfermedad.

De igual forma, el estudio revela que llevar correos sin preocupaciones (75 %), caminar o reunirse al aire libre con amigos (72 %) y hacer recados, como ir al supermercado o a la farmacia (46 %) son actividades con menos riesgo de contagio del COVID-19.

Al respecto, el epidemiólogo César Ugarte indicó que el estudio solo replica lo que la "evidencia nos muestra". "No es porque ellos (los epidemiólogos) hayan contestado eso. Ambientes cerrados, congregación de gente, poca ventilación es la combinación que no podemos tener", sostuvo en declaraciones a América Noticias.

En otro momento, Ugarte se refirió a la Fase 4 de la reactivación económica en el país y señaló estar "sorprendido que se estén liberando más actividades en una época cercana a la Navidad".

"(No se debió abrir la fase 4) Claramente que no: a menos que me demuestren que tenemos un sistema de detección y diagnóstico, y atención a la persona, no era el momento creo", aseveró.

Por su parte, el infectólogo Juan Villena indicó que el riesgo de contraer coronavirus dependerá de las condiciones en las que se realicen las actividades.

"Las actividades que se lleven a cabo, dependen fundamentalmente de cuántas personas, en qué espacio, cuánto tiempo y en qué condiciones están", aseveró.