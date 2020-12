Trabajadora de salud sufre reacción alérgica tras recibir dosis de Pfizer en EE.UU.

Según informa The New York Times, una trabajadora sanitaria de Alaska sufrió una reacción alérgica tras ser inoculada contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Este hecho tuvo lugar el martes y ya se encuentra hospitalizada.

Autoridades locales están investigando el caso para corroborar si la alegría se produjo luego de recibir la dosis. Ante ello, un portavoz de Pfizer salió al frente para asegurar que se está analizando posibles reacciones.

"Todavía no tenemos todos los detalles del informe de Alaska sobre posibles reacciones alérgica graves, pero estamos trabajando activamente con las autoridades de salud locales para evaluar el caso", precisó un portavoz de Pfizer a la agencia de noticias AFP.

Como se mencionó anteriormente, el hecho sucedió este último martes y se reportó el miércoles. La mujer tuvo una reacción de enrojecimiento de la piel y falta de aliento. De inmediato, fue traslada al centro de salud más cercano.

"Supervisaremos de cerca todos los informes que sugieran reacciones alérgica graves después de la vacunación y actualizaremos el texto de la etiqueta si es necesario", finalizó el portavoz. Es preciso mencionar que esta reacción se dio a los 10 minutos de la inoculación.

Con información de The New York Times, la mujer es de mediana edad y no padecía de ninguna alergia. El caso está siendo evaluado por las autoridades de Estados Unidos, país que planea vacunar a 20 millones de personas durante el presente mes.