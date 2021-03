Yo soy 2021: repasa la presentación de 'Marilyn Manson' en la gran final - RESUMEN

Final de Yo soy 2021 vía Latina EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO 'Marilyn Manson' derrotó a 'José José' en la gran final. Tras interpretar "The beautiful people", Mike Bravo, imitador del cantante estadounidense, se consagró campeón de la temporada 29.

Cabe mencionar que, para la última gala que se llevó a cabo el sábado 6 de marzo, Mauri Stern se mostró sorprendido con la participación de 'Marilyn Manson' y sostuvo, "Eres arte, el público merece que te respete así no les guste el género. Imitar a Manson requiere de esfuerzo físico y mental, y tú lo tienes", señaló.

Si te perdiste la gala, repasa el minuto a minuto del programa:

Final Yo soy 2021 vía Latina RESUMEN - minuto a minuto

-TENEMOS CAMPEÓN: los televidentes eligieron a 'Marilyn Manson' y se corona campeón de Yo soy 2021.

-Todo o nada. 'Marilyn Manson' realiza su última presentación y canta "The beautiful people".

-Última batalla para conocer al ganador de la final. 'José José' interpreta un mix de sus mejores canciones.

-Se abren las votaciones. A través de la app de Latina Yo soy, podrás votar por 'Marilyn Manson' o 'José José'.

-Por unanimidad, 'Marilyn Manson' pasa a la ronda final y sigue en la pelea por el trofeo de la temporada 29.

-'Juan Luis Guerra' se hace presente en Yo soy con "Visa para un sueño".

-'Marilyn Manson' canta "Ángel with the scabbed wings" en busca de clasificar a la etapa final.

-TERCERA BATALLA DE LA NOCHE: 'Marilyn Manson' (Mike Bravo) se enfrenta ante 'Juan Luis Guerra' (Julio Cornejo).

-'José José' (Carlos Burga) logra dos votos del jurado (Maricarmen Marín y Tony Succar) y pasa la ronda final. 'Adele' (Joaquina Carruitero) se despide emocionada de la competencia.

-Ahora le toca a 'José José', quien escoge la canción "Lo pasado, pasado".

(CAPTURA LATINA)

-'Adele' interpreta "Make you feel my love".

(CAPTURA LATINA)

-La competencia sigue. 'José José' decide retar a 'Adele' (Joaquina Carruitero) para la segunda batalla de la noche.

-'José José' (Carlos Burga) consigue dos votos del jurado (Maricarmen Marín y Mauri Stern) y se mantiene en carrera. 'Dyango' (Tony Tafur) queda eliminado.

-Es el turno de 'José José'. Carlos Burga interpreta "Mi vida".

(CAPTURA LATINA)

-'Dyango' aparece en el escenario de Yo soy y canta "Si yo fuera él".

(CAPTURA LATINA)

-PRIMERA BATALLA DE LA NOCHE: 'Dyango' reta a 'José José'.

-Tras el sorteo, 'Dyango' se convierte en el primer consagrado en elegir su batalla.

-Inicia la presentación de los cinco finalistas. El conductor Cristian Rivero promete revelar detalles más adelante sobre la temporada 30.

-Empieza la gran final de Yo soy 2021. Los imitadores de 'Dyango', 'Adele', 'Marilyn Manson', 'Juan Luis Guerra' y 'José José' abren la gala cantando "Y se llama Perú".

NOTA PREVIA A LA FINAL

A diferencia de otras temporadas, la semifinal de Yo soy, grandes batallas permitió que los consagrados sean quienes seleccionen a sus rivales tras un sorteo. Los enfrentamiento fueron así: 'Adele' vs. 'Amy Winehouse', 'José José' vs. 'La India', 'Juan Luis Guerra' vs. 'Jon Bon Jovi', 'Sandro' vs. 'Dyango', y 'Marcello Motta' vs. 'Marilyn Manson'.

La batalla entre 'Adele' y 'Amy Winehouse' se convirtió en la más emocionante de la noche. Joaquina Carruitero, quien imita a la compositora británica, cantó "Someone like you", mientras Ani Rodríguez interpretó "Back to black".

"Y como siempre, nunca llego a ganar. Bueno, esto es un reto diario que me trazo, en donde de una competencia, sale algo mejor: la experiencia y la perfección para llegar a ser la mejor imitadora de Amy Winehouse, a quien amo y admiro de por vida", señaló Rodríguez luego de convencer al jurado.

Premio para ganador de Yo soy, grandes batallas 2021

El ganador o la ganadora de la final de Yo soy, grandes batallas recibirá 15 000 soles y una motocicleta. El campeón o la campeona se decidirá mediante la votación del público.

Final de Yo soy 2021: ¿A qué hora empieza?

La final de Yo soy 2021se transmitirá por Latina HOY, sábado 6 de marzo, desde las 9.30 p. m. (hora Perú).

