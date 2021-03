Hincha de Sporting Cristal imita al 'Niño del Oxxo' y su reacción es viral en redes sociales - VIDEO

Hace unas semanas, un niño que vendía en las tiendas Oxxo en México se hizo viral por su reacción cuando un cliente le pedía ciertos productos de sus mostrador y hubo quienes no dudaron en imitarlo o, simplemente, hablar de él y dicho video viral.

La fama de este muchacho llegó al Perú y un hincha de Sporting Cristal decidió imitarlo en su bodega cuando una supuesta clienta fue a comprar gaseosa.

La reacción en el video de este peruano fue muy similar, no solo en el sonido emitido, también en los gestos faciales y esa mirada pícara que se hizo viral en todas las redes sociales gracias al video original.

El usuario que subió el material a TikTok se hace llamar @maxvargas70 y ha tenido, hasta el momento, más de 146 mil reproducciones, convirtiéndose en uno de sus videos más visto.

"Un cliente me grabó y me paso al Whatsapp, no lo esperaba, me salió mejor que del Oxxo", escribió en chico en la descripción de su publicación.