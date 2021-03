Debate Presidencial del JNE EN VIVO – hora oficial y quiénes se presentarán HOY, lunes 29

El primer Debate Presidencial del JNE (EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO) se realizará este lunes 29 de marzo, desde las 18:00 horas hasta las 20:30 horas, en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. Los candidatos que confirmaron su asistencia para esta primera fecha son Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso), Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano), Marco Arana (Frente Amplio) y George Forsyth (Victoria Nacional) quienes manifestarán sus planes de gobierno con miras las Elecciones Presidenciales del próximo 11 de abril. La transmisión oficial del evento estará a cargo de los canales Latina, JNE TV, ATV y TV Perú; también se verá vía Facebook Watch y el canal de YouTube del JNE (Jurado Nacional de Elecciones).

Asimismo, el debate electoral tendrá como moderadores a los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio, ambos de Latina (canal 2), quienes fueron seleccionados por mutuo acuerdo entre los partidos políticos y el Jurado Nacional de Elecciones. El foro político también se podrá ver en vivo y en directo por la página web y las redes sociales del diario Libero.pe.

¿Cuándo, dónde, cómo ver y qué día es el Debate Presidencial del JNE?

Debate Presidencial del JNE EN VIVO por Elecciones 2021 ¿Cuándo es? Lunes 29 de marzo del 2021 ¿Dónde es el debate? Centro de Convenciones, de Lima ¿A qué hora ver? 18:00 horas de la noche en Lima, Perú ¿Qué canal transmite? JNE TV, Latina, Facebook y TV Perú ¿Quiénes son los moderadores? Mónica Delta y Pedro Tenorio ¿Cómo ver por Internet? Transmisión del minuto a minuto por

Cada uno de los candidatos tendrá un tiempo de 1 minuto y 30 segundos para exponer sus ideas y habrá otros 30 segundos de respuesta dentro de los cinco bloques organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Dónde se realiza el Debate Presidencial del JNE?

Centro de Convenciones de Lima, avenida de la Arqueología 206, San Borja 15021.

Los bloques 1 y 3 serán de diálogo entre los candidatos sobre sus propuestas frente a la pandemia y la seguridad ciudadana.

En los bloques 2 y 4, relacionados a las preguntas ciudadanas, la participación de los candidatos será en duplas. Los temas serán definidos por el electorado, a través de una encuesta realizada vía Twitter y la plataforma del Voto Informado.

El bloque 5 será para que los candidatos puedan dar a conocer su mensaje final.

Las duplas confirmadas por el JNE son las siguientes: Verónika Mendoza vs. Alberto Beingolea; Keiko Fujimori vs. Marco Arana; y George Forsyth vs. César Acuña.

¿Cuál es la estructura del Debate Presidencial del JNE?

En total serán 5 bloques donde se discutirán la siguientes temáticas:

-Bloque 1. Medidas frente a la pandemia

-Bloque 2. Educación

-Bloque 3. Seguridad ciudadana

-Bloque 4. Integridad pública y lucha contra la corrupción

-Bloque 5. La intervención de los postulantes

¿Duplas del Debate Presidencial del JNE para el lunes 29 de marzo?

BLOQUE 2 (Educación)

Duplas y orden de participación:

Educación 1: César Acuña vs. Keiko Fujimori

Educación 2: George Forsyth vs. Verónika Mendoza

Educación 3: Marco Arana vs. Alberto Beingolea

BLOQUE 4 (Lucha contra la corrupción)

Duplas y orden de participación:

Lucha contra la corrupción 1: Keiko Fujimori vs. Marco Arana

Lucha contra la corrupción 2: George Forsyth vs. César Acuña

Lucha contra la corrupción 3: Verónika Mendoza vs. Alberto Beingolea

¿Qué candidatos participan en el Debate Presidencial de hoy?

Verónika Mendoza – Juntos por el Perú

Descarga el plan de gobierno de Verónika Mendoza, Juntos por el Perú

"El sector privado ha sido sumamente eficiente lucrando a costa de la salud y de la vida de la gente, cobrando un balón de oxígeno a S/3000 o S/6000, o clínicas privadas que empezaron a cobrar por una cama S/200 000 o S/500 000. ¿Esa es la eficiencia de la cual hablamos? Lo que planteamos es que el estado tome temporalmente el control de la producción y distribución de oxígeno medicinal tal y como lo plantea la actual ley general de salud, para no dejar que la gente se muera".

Keiko Fujimori – Fuerza Popular

Descargar el plan de gobierno de Keiko Fujimori, Fuerza Popular

"Lo que necesitan los peruanos es trabajar. Lo que planteo es que se tienen que cambiar los protocolos que permitan que los negocios pequeños y medianos sigan funcionando. Porque el gobierno de Vizcarra y de Sagasti han sido incapaces, no significa que no tengamos la capacidad de resolver el problema (de la reactivación económica)".

George Forsyth – Victoria Nacional

Descargar el plan de gobierno de George Forsyth, Victoria Nacional

"Estamos muy enfocados en la campaña, pero hemos hecho los mejores planteamientos en nuestro plan de gobierno. Tenemos un equipo bastante importante, gente buena sin pasado y sin corrupción".

César Acuña – Alianza para el Progreso

Descargar el plan de gobierno de César Acuña, Alianza para el Progreso

"Hoy, de acuerdo a la Ley Universitaria, no se puede disponer un solo centavo de la universidad si no es para fines educativos. La universidad no tiene nada que ver con la candidatura de César Acuña. Primero son mis jóvenes, mis trabajadores. Me ha costado 40 años lograr lo que he logrado y no puedo cometer errores en esta etapa de mi vida".

Alberto Beingolea – Partido Popular Cristiano

Descargar el plan de gobierno de Alberto Beingolea, del PPC

"Tenemos una necesidad de invertir más en turismo. Tenemos zonas maravillosas que no explotamos. (…) Nosotros no invertimos, no tenemos una planificación para levantar el turismo en el Perú. Hay poco interés (en el turismo). No hay una propuesta clara de qué es lo que debemos hacer. Nosotros sí la tenemos. (…) En Loreto hay mucho que hacer, como repotenciar el Amazonas".

Marco Arana – Frente Amplio

Descargar el plan de gobierno de Marco Arana, del Frente Amplio

"Ahora más que nunca necesitamos una nueva Constitución, para recuperar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un medioambiente sano y para vivir libres de corrupción. Cada vez que el pueblo pide leyes justas le dicen es inconstitucional, no más parches, necesitamos una nueva Constitución con una Asamblea Constituyente".

Grupos de candidatos según el día del debate

Lunes 29 de marzo

George Forsyth, de Victoria Nacional

Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú

Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular

Marco Arana, del Frente Amplio

César Acuña, de Alianza para el Progreso

Martes 30 de marzo

Pedro Castillo, de Perú Libre

Daniel Urresti, de Podemos Perú

Andrés Alcántara, de Democracia Directa

José Vega, de Unión por el Perú

Ollanta Humala, del Partido Nacionalista

Hernando de Soto, de Avanza País

Miércoles 31 de marzo

Rafael López Aliaga,Renovación Popular

Yohny Lescano Ancieta, de Acción Popular

Julio Guzmán, del Partido Morado

Daniel Salaverry, de Somos Perú

Rafael Santos, de Perú Patria Segura

Última encuesta del IEP

Resultados de la última encuesta del IEP previo al debate presidencial.

Candidato Partido Intención de voto 1. Yonhy Lescano Acción Popular 11.4% 2. Rafael López Aliaga Renovación Popular 9.7% 3. Verónika Mendoza Juntos por el Perú 9.6% 4. Hernando de Soto Avanza País 8.5% 5. George Forsyth Victoria Nacional 8.2% 6. Keiko Fujimori Fuerza Popular 7.9% 7. Pedro Castillo Perú Libre 4.3% 8. Daniel Urresti Podemos Perú 4.3% 9. César Acuña Alianza para el Progreso 3.2% 10. Ollanta Humala Partido Nacionalista 2.0% 11. Daniel Salaverry Somos Perú 1.2% 12. Julio Guzmán Partido Morado 1.1% 13. Otro N/A 1.9% 14. Blanco o nulo N/A 20.2% 15. Nadie N/A 3.9% 16. No sabe; ni opina N/A 2.4% 17. No irá votar N/A 0.0%

¿En qué canal transmiten y dónde pasan el Debate Presidencial del JNE?

Canales Movistar DirecTV Claro TV Streaming Latina 2 SD – 108 SD – 702 HD – 802 HD 192 SD – 1192 HD 2 SD – 502 HD Facebook TV Perú 107 – 7 SD – 707 HD 197 SD – 1197 HD 6 SD – 7 SD – 507 HD – 1007 HD Facebook ATV 9 SD – 709 HD 199 SD – 1999 HD 9 SD – 509 HD Facebook JNE TV 44 SD – 516 HD N/A N/A Facebook

¿A qué hora es el Debate Presidencial del JNE?

Desde las 18:00 horas de la noche en Lima se dará inicio el Debate Presidencial del JNE para este lunes 29 de marzo. Revisa el horario oficial para ver el evento político si te encuentras en el extranjero.

SUDAMÉRICA

País Ciudad Hora Perú Lima 18:00 p. m. Argentina Buenos Aires 20:00 p. m. Ecuador Quito 18:00 p. m. Chile Santiago 20:00 p. m. Colombia Bogotá 18:00 p. m. Uruguay Montevideo 20:00 p. m. Paraguay Asunción 20:00 p. m. Brasil Brasilia 20:00 p. m. Venezuela Caracas 19:00 p. m. Bolivia La Paz 17:00 p. m.

ESTADOS UNIDOS

Ciudades Zona Horaria Hora Washington DC Hora estándar del este 18:00 p. m. Nueva York Hora estándar del este 18:00 p. m. Los Ángeles Hora estándar del Pacífico 16:00 p. m. Las Vegas Hora estándar del Pacífico 16:00 p. m. Chicago Hora estándar central 17:00 p. m.

MÉXICO, CANADÁ Y CENTROAMÉRICA

País Ciudad Hora México CDMX, México DF 17:00 p. m. Canadá Toronto 19:00 p. m. Costa Rica San José 17:00 p. m. Honduras Tegucigalpa 17:00 p. m. El Salvador San Salvador 17:00 p. m. Guatemala Ciudad de Guatemala 17:00 p. m. Panamá Ciudad de Panamá 18:00 p. m. Puerto Rico San Juan 19:00 p. m. R. Dominicana Santo Domingo 19:00 p. m. Cuba La Habana 19:00 p. m.

EUROPA

País Ciudad Hora España Madrid 00:00 horas Italia Roma 00:00 horas Francia París 00:00 horas Alemania Berlín 00:00 horas Portugal Lisboa 23:00 horas Reino Unido Londres 23:00 horas Países Bajos Ámsterdam 00:00 horas Suiza Zúrich 00:00 horas Rusia Moscú 02:00 horas Suecia Estocolmo 00:00 horas

Sigue toda la información el Debate Presidencial por diario Libero.pe.