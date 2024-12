Keiko Fujimori asegura que hubo "trampa en mesa", pero no tiene pruebas

Por esa razón, en la mencionada publicación, la hija mayor de los Fujimori, realizaó un pedido a la población afirmando que, si cualquier persona tiene algún testimonio o prueba del mencionado "fraude electoral", no dude en denunciarlo en redes sociales o en la cuenta de su partido político.

(Foto: Twitter Keiko Fujimori)

Tras ello, gran cantidad de cibernautas realizaron gran cantidad de comentarios, afirmando que la lideresa de Fuerza Popular no quiere aceptar su derrota en las elecciones contra Pedro Castillo.

"Lo que estas haciendo es desestabilizar el país entero, se ve que no te importa el Perú ni su gente", "Ya déjate de molestar, por Dios. Ya perdiste, acepta la derrota. El Perú no es tu chacra", "Ya estamos hartos de ti. No desvíes la atención de tu audiencia con el fraude que solo existe en tu cabeza", se puede leer en algunos comentarios.