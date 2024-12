Miembros de las Fuerzas Armadas en retiro se manifiestan en San Borja - VIDEO

“El principal motivo de estar acá es defender la libertad de opinión y de expresión de los peruanos. No estamos en dictadura todavía como para que se prohíba hablar o se quieran penalizar las opiniones. Por eso estamos acá, para decir que podemos hablar lo que queramos, es nuestro derecho”, precisó.

“Entiendan lo que se escribe, está claro. No dice eso, no incita a ningún levantamiento. Esa carta la han escrito un grupo de oficiales con todo el derecho a dar sus críticas sobre la política actual y tienen todo el derecho a ser escuchados, no sancionados como quiere hacerlo el presidente equivocadamente”, sentenció.