Hayimi se equivocó en su pronóstico y Perú perdió ante Brasil en la Copa América

La 'Bicolor' cayó 1 – 0 ante la selección brasileña, quien se mostró superior durante el primer tiempo y no desaprovechó la oportunidad de ponerse adelante en el marcador.

"Diría que (Perú) ganaría la Copa América. Yo he estado observando a mi modo de ver las cosas, sorpresas (…) No me sorprendería que finalmente vemos la Copa América, queridos amigos. Lo digo aquí, Perú traería la Copa América", aseguró el vidente para Exitosa