Daniel Salaverry y sus palabras tras presunta renuncia al Ministerio de Vivienda

Pedro Castillo eligió a Guido Bellido como el nuevo primer ministro de su gabinete. La designación del congresista de Perú Libre no habría sido del agrado de Daniel Salaverry y de inmediato, según rumores, renunció a la cartera de Vivienda que le habrían ofrecido.

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Salaverry dejó en claro que le brindará todo su apoyo a Pedro Castillo durante su gestión, esto independientemente si es ministro o no.

"El presidente Pedro Castillo tiene la gran responsabilidad de sacar adelante nuestro país y como peruanos es nuestro deber apoyarlo. No dudo de su esfuerzo y buenas intensiones. Como lo dije desde el inicio, mi apoyo no depende ni dependerá de ser ministro o no", indicó.