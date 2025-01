Vladimir Cerrón tras ser vacunado contra la COVID-19: "Cedí mi turno en 3 ocasiones"

El fundador del Partido por Perú Libre , Vladímir Cerrón, difundió a través de Twitter su vacunación con la 1ra dosis contra la COVID-19, con lo que no dudó en agregar detalles posterior a recibir parte de la inmunidad. El hecho no pasó desapercibido, por lo que internautas dejaron diversos comentarios sobre la publicación de Cerrón.

"Miles no tuvieron esta oportunidad, si aún no lo has hecho hazlo", agregó el exgobernador de Junín, aludiendo la importancia no ignorar las vacunas ante el virus. Sin embargo, el hecho también despertó en internauta diversos comentarios desfavoreciendo su participación en el Gobierno de Pedro Castillo.