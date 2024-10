Congresista de Avanza País celebra cumpleaños con 'privadito'

"Mis amigos me organizaron esta reunión y fue por mi cumpleaños. Se ha respetado por el aforo, fuimos el 40% o 50% de aforo. No necesitas de un aforo en un restaurante al aire libre donde hay alimentos y bebidas, que las hubo", se defendió la congresista, quien comentó que siguieron los protocolos al ingreso al establecimiento.

Además de no respetar las normas de distanciamiento, a la congresista se le observa sin mascarilla recibiendo y abrazando a los invitados. Sin embargo, para Amuruz, esto podría haber pasado pues olvidó colocársela cuando dejó su bebida olvidada.

Durante la entrevista, el conductor le recordó a Amuruz que fue parte de la moción del Congreso que consideraba inmoral la designación de ministros de Pedro Castillo y le consultó si este no era un acto de inmoralidad en el marco de la pandemia.

"Yo cuestioné que (el presidente Castillo) no ha tomado en cuenta los antecedentes para designar a sus ministros, no va a comparar una reunión íntima. No tiene relación", subrayó la congresista.