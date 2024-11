Bono Techo Propio: averigua cómo acceder a los 38,500 soles

Este beneficio monetario se entrega en dos secciones: para construir y para comprar. En caso sea para la primera opción, los ingresos de la familia no deben exceder los S/2,706, mientras que si es para comprar no debe sobrepasar los S/3,715. Es decir, si en tu hogar hay un ingreso mensual menor a los dos mil setecientos seis soles podrás acceder al subsidio para construir, y si no supera los tres mil setecientos quince soles calificas para comprar.