The World's 50 Best 2021: Maido y Central entre los 10 mejores restaurantes del mundo

Durante la nueva edición del The World's 50 Best Restautants , los restaurantes Central y Maido quedaron entre los 10 mejores de la lista mundial, reconocimiento que fue anunciando desde la ciudad belga de Amberes.

Pía León y Virgilio Martínez , propietarios del célebre restaurante 'Central', se llevaron el puesto 4 en el ranking del 50 Best 2021 . Mientras que 'Maido', de Micha Tsumura , obtuvo el número 7 del ranking mundial. Es así que ambos restaurante peruanos se hallan en la lista 10 de los mejores del mundo.

El pasado 4 de agosto, The World’s 50 Best otorgó la máxima distinción del Best Female Chef 2021, (Mejor Mujer Cocinera del Mundo 2021) a la cocinera peruana Pía León, de los restaurantes Kjolle, Central y Mil.