Cecilia García a Keiko por vacancia: "Tienes mucho tiempo libre, trabaja"

La excongresista Cecilia García dedicó algunos minutos de su programa radial para criticar a la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , por no cumplir su palabra y apoyar el pedido de vacancia que anunció la legisladora Patricia Chirinos contra el presidente Pedro Castillo .

Para la conductora radial, Fujimori Higuchi no cumplió su palabra, pues en marzo de este año, previo a la primera vuelta, esta se comprometió en reiteradas ocasiones a no apoyar ninguna iniciativa que pretenda censurar o vacar al presidente que resultase elegido.

"No cumples tu palabra, dices una cosa y sales con otra. Tienes demasiado tiempo libre, hermana", destacó.

"Esto no es en defensa de Pedro Castillo, en lo absoluto, no te confundas, esta es una opinión objetiva. (…) Es más fácil que le cierren el Congreso a que vaquen al presidente. No se hagan, pues", sentenció.