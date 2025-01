"Nos hemos quedado solos": Zelenski se dirigió a la nación acerca de la situación del país

"Estamos respaldados. Estoy muy agradecido con todos los Estados que ayudan a Ucrania en términos concretos. Pero en lo concreto, no en palabras", declaró. "Pero hay un segundo punto: nos quedamos solos para defender el Estado. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente, no los veo. ¿Quién está dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN? Honestamente, ¡todos tienen miedo!", sostuvo el presidente ucraniano.

Por otro lado, Zelenski indicó que no tiene miedo de abordar con Rusia el tema del estatus neutral de Ucrania, ya que los líderes europeos "no están listos" para aceptarla en la Alianza.

"Hoy pregunté a 27 líderes europeos si Ucrania se uniría a la OTAN, pregunté directamente. Todos tienen miedo. No contestan", lamentó, asegurando que, en cambio, Kiev "no tiene miedo a nada".

"No tenemos miedo a defender nuestro Estado, no tenemos miedo a Rusia, no tenemos miedo a hablar de todo: sobre las garantías de seguridad para nuestro país, no tenemos miedo a hablar de un estatus neutral (ahora no estamos en la OTAN). Pero, ¿qué tipo de garantías tendremos? Y lo más importante: ¿qué países, concretamente, nos las darán?", se preguntó el presidente de Ucrania.