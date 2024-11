Pedro Castillo sobre moción de vacancia: "Me apena que no se escuche al pueblo"

Pedro Castillo , presidente de la República, no se quedó callado y envió un contundente mensaje tras enterarse que el Congreso admitió una nueva moción de vacancia en su contra con 76 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

"Me apena también que, paralelamente a eso (aprobación presentación), sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo porque acaban de aprobar con algo de 54 votos (sic) la moción de la vacancia, pero eso tenemos que decirle al país, que nosotros hemos venido acá no a robarle un centavo y eso lo diremos mañana en el Parlamento. A nosotros nadie nos distrae porque el que nada debe, nada teme", manifestó el mandatario.