Periodista rusa protesta EN VIVO contra la guerra con Ucrania - VIDEO

La guerra entre Rusia y Ucrania no se detiene a pesar de los constantes pedidos de paz por parte de los habitantes de dichas naciones. Bajo ese contexto, en plena transmisión en vivo, la editora de un canal televisivo ruso se armó de valor y apareció con un cartel protestando en contra del conflicto bélico y de la desinformación.

Ocurrió lo siguiente, Marina Ovsyannikova, editora del canal de noticias Channel One, se paró detrás de la presentadora durante la emisión del programa y sorprendió a todos con la siguiente frase. "No a la guerra. Paren la guerra. No se crean la propaganda, les están mintiendo”, señaló.