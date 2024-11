¡Urgente! usuarios reportan saqueo en Plaza Vea de Huancayo tras alza de precios - VIDEO

"Estamos esperando el resultado... va a bajar o no va a bajar. Hasta que no se arregle no nos vamos a ir de acá. Estamos afectados en principal por el alza de la gasolina, el petróleo, el azúcar, los fertilizantes. Nosotros somos agricultores. Estamos aquí buscando dar solución, que baje el precio de todas las cosas", comentó una agricultora hace unas horas en un enlace telefónico para Canal N.