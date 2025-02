¿Cómo saber si tengo EsSalud? Guía completa para conocer si tienes seguro activo sin salir de casa

El Seguro Social de Salud del Perú , conocido como EsSalud , es la entidad encargada de brindar servicios de salud para los asegurados y sus familias , pero suele suceder que el titular o sus derechohabientes desconocen si cuentan con un seguro y no saben qué hacer para averiguarlo.

Ahora bien, también sucede que te das cuenta que tu seguro está inactivo y no sabes el por qué . Por ello, será de suma importancia que estés al tanto de tu acreditación, que lo que veremos en las siguientes líneas.

De hecho, pese a cumplir con los requisitos para ser atendido, podrías figura como no afiliado, como haber iniciado un nuevo empleo, pero tu empleador no ha actualizado aún tus datos en el sistema de la entidad de salud .

Asimismo, también podría suceder que tu empleador, o el propio trabajador no han realizado los pagos mensuales para acceder a los servicios de la red de EsSalud. No menor son los errores en los datos del DNI del asegurado, los cuales no coinciden.