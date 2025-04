Sedapal informó que el martes 29 de abril diversos distritos de Lima sufrirán un corte de agua por mantenimientos y mejoras en la red de distribución. Sin embargo, una de estas zonas se quedará son servicio hasta el jueves 1 de mayo.

Sedapal, corte de agua: ¿Qué distrito no tendrá servicio por dos días?

De acuerdo a los comunicados de Sedapal, el distrito que no tendrá agua durante dos días es Chorrillos. Los ciudadanos no contarán con servicio desde el martes 29 de abril hasta el jueves 1 de mayo El horario de suspensión será desde la 1:00 p.m. hasta las 7:00 a.m.

Diversos distritos de Lima se quedarán sin agua. (Foto: Composión Líbero)

Sedapal: Corte de agua en distritos de Lima desde el martes

PUENTE PIEDRA

De acuerdo a la información brindada por Sedapal, el corteo de agua será en Puente Piedra. El motivo de la suspensión del servicio es porque se realizará una limpieza en el reservorio

Horario de corte:12:p.m.

Horario de restablecimiento: 8:00 p.m.

Zonas afectadas: A.H. Partc. Puente Piedra, A.H. Ramiro Prialé, A.H. Ramiro Prialé, - Ampl., A.H. Señor de los Milagros, Asoc. Prop. Lot. Rústico La Ensenada, Asoc. Prop. Lotización Chillón, Asoc. Vivienda Villa Chillón Los Robles, Asoc. Lotización Semi Rústica Chillón, Asoc. Parcela Semi Rústica Residencial La Ensenada.

San Miguel

Los ciudadanos se San Miguel se quedarán sin servicio de agua potable, porque se realizará un empalme de la tubería. A continuación, te diremos si tu zona se verá afectada.

Horario de corte: 10:00 a.m.

Horario de restablecimiento: 10:00 p.m.

Zonas afectadas: Urb. Pando 1ra etapa

Cuadrante: Av. La Marina, Av. Parque Las Leyendas, Av. La Mar, Av. José de la Riva Agüero y Av. Dinthilac

San Juan de Miraflores

El motivo del corte de agua en San Juan de Miraflores es la limpieza del reservorio. Solo la zona de A.H de los Milagros se verá afectada desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.