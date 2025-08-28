Ventanilla: Festival Vocacional reunirá a más de 2 mil estudiantes con espíritu deportivo

Tras el éxito del primer Festival Vocacional por el Talento Chalaco, que congregó a más de 1,200 estudiantes del Callao, el Gobierno Regional del Callao, a través del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (CAFED), anuncia la segunda edición de este gran encuentro en el distrito de Ventanilla, donde se espera superar la meta y recibir a más de 2,000 jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas.

Al igual que en una competencia deportiva, este festival busca que los estudiantes descubran sus fortalezas y trabajen con disciplina hacia un futuro ganador. Más de 15 instituciones de educación superior —entre universidades, institutos y escuelas especializadas— serán los “equipos” que brindarán orientación, asesoría y estrategias para que los jóvenes puedan elegir con claridad la carrera que les permitirá alcanzar sus metas.

El evento se desarrollará el viernes 12 de septiembre, desde las 10:00 a.m., en el colegio Fe y Alegría 29, en Ventanilla, que se convertirá en un verdadero estadio del talento y la motivación.

“Así como en el deporte, los jóvenes necesitan entrenar su mente, fortalecer su carácter y tomar decisiones estratégicas. Este festival es una oportunidad para que cada estudiante encuentre su camino y trace su propio campeonato personal hacia el éxito académico y profesional”, señaló el gerente general del CAFED, Luis Alberto Castillo Paz.

En septiembre vuelve el Festival Vocacional

Con esta segunda edición, el Festival Vocacional por el Talento Chalaco se afianza como un espacio que combina la pasión, la constancia y la visión de futuro, valores que también inspiran al deporte, para formar jóvenes preparados, competitivos y listos para ganar en la vida.