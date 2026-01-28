Resultados de Baloto y Revancha EN VIVO hoy, miércoles 28 de enero: jugada ganadora y premios

El sorteo de Baloto y Revancha EN VIVO de hoy, miércoles 28 de enero, vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país, que esperan conocer si el premio mayor finalmente cae en esta nueva jornada. Este juego de azar, considerado el más importante de Colombia, continúa generando expectativa por sus millonarios acumulados y por la posibilidad de que aparezca un nuevo ganador.

Como cada sorteo de mitad de semana, Baloto se juega en horario nocturno y ofrece no solo el pozo principal, sino también la opción de Baloto Revancha, que permite participar por un premio adicional con la misma jugada. En esta nota podrás revisar los resultados en vivo, la jugada ganadora, la súper balota y el detalle de los premios, apenas se oficialicen tras el sorteo.

¿A qué hora es el sorteo de Baloto y Revancha hoy, miércoles 28 de enero?

El sorteo de Baloto se realizará este miércoles 28 de enero en horas de la noche, alrededor de las 11:00 p. m. (hora colombiana y peruana), como parte de su calendario regular de sorteos de mitad de semana.

¿Cómo se juega Baloto?

Para participar en Baloto, los jugadores deben:

Elegir 5 números del 1 al 43

Seleccionar 1 súper balota del 1 al 16

También existe la opción de jugar Revancha, que permite participar en un segundo sorteo con los mismos números por un costo adicional.

¿Dónde ver el sorteo de Baloto EN VIVO?

El sorteo se transmite a través de canales oficiales de televisión y plataformas autorizadas en Colombia. Los resultados se publican minutos después del sorteo en portales informativos y páginas oficiales del juego.

¿Qué pasa si alguien gana el Baloto?

Si un jugador acierta la combinación completa, se lleva el premio mayor acumulado, el cual se reinicia para el siguiente sorteo. Los premios están sujetos a retenciones e impuestos según la normativa colombiana.

Los ganadores de premios mayores deben reclamar su premio en sedes autorizadas, cumpliendo los requisitos establecidos.

¿Hasta qué hora puedo comprar una jugada?

En los días de sorteo de Baloto y Revancha (lunes, miércoles y sábados), puedes realizar tus compras hasta las 9:00 p.m. En los demás días, la plataforma transaccional estará disponible las 24 horas, de 12:00 a.m. a 11:59 p.m.