Horóscopo para HOY de Josie Diez Canseco: predicciones del lunes 09 de febrero para TODOS los signos del zodiaco

Hoy, lunes 9 de febrero, Josie Diez Canseco nos trae el horóscopo del día, con predicciones detalladas para todos los signos del zodiaco. Desde Aries hasta Piscis, cada signo podrá conocer qué influencias astrales afectarán su amor, su trabajo y su bienestar. Si quieres comenzar el día con orientación y claridad, no te pierdas las recomendaciones de Josie Diez Canseco para enfrentar con éxito los desafíos de este lunes y aprovechar al máximo las energías del universo.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero: predicciones de Josie Diez Canseco para todos los signos

ARIES: 20 MAR - 19 ABR: Difícil momento sentimental; tu orgullo te impide reconocer tus errores. Hoy buscarás personas que puedan apoyarte con tu proyecto.

Número de suerte: 20.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY: Tienes carisma, pero no lo estás explotando para acercarte a la persona que te interesa. Laboralmente lograrás el éxito en todo lo que te propongas, incluso en asuntos difíciles.

Número de suerte: 1.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN: Tratar de ser el centro de atención del ser amado te traerá dificultades; cambia de actitud. Tu problema es gastar sin planificar; hoy empezarás a ordenar tu economía.

Número de suerte: 21.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL: Recibirás noticias gratas que consolidarán tu vida sentimental y te harán sentir feliz. Día laboral positivo: terminará la racha de respuestas negativas y de estancamiento.

Número de suerte: 2.

LEO: 22 JUL - 22 AGO: Hoy tendrás que apelar a la prudencia para superar desacuerdos con el ser amado. Tus jefes te harán una propuesta laboral; si controlas tu vehemencia, las cosas te irán muy bien.

Número de suerte: 13.

VIRGO: 23 AGO - 22 SEP: La conducta abiertamente provocativa de la persona que te atrae te decepcionará. Con firmeza lograrás que las personas que perjudican tu trabajo asuman su responsabilidad.

Número de suerte: 11.

LIBRA: 23 SEP - 22 OCT: Empiezas a acostumbrarte a que esa persona ya no esté a tu lado; el pasado quedará atrás. Las cosas no están saliendo como esperas, pero no te desanimes: sigue adelante.

Número de suerte: 14.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV: Día tranquilo en el amor; nada alterará tu bienestar y la comunicación alejará las dudas. Laboralmente te sentirás renovado y empezarás a trabajar en tus nuevas ideas.

Número de suerte: 3.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC: Habrá buena comunicación con alguien por quien sientes un especial afecto. Los obstáculos que te impedían concretar tus planes desaparecen, y surgirán nuevas oportunidades.

Número de suerte: 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE: Las novedades que esperas a nivel sentimental no se darán hoy; paciencia. Aunque tus ideas son buenas, no contarás con la aprobación de quienes toman las decisiones. Cálmate.

Número de suerte: 13.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB: Te reencontrarás con alguien que no veías; sus demostraciones de afecto te inquietarán. Laboralmente, tus planes se encaminan hacia tus objetivos y todo te irá muy bien.

Número de suerte: 15.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR: Día complicado en el amor; te sentirás inseguro y deberías postergar cualquier decisión. Estarás idealista y plantearás objetivos poco viables; hoy no aportarás ideas, pero sí tu colaboración.