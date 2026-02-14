- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs Alianza Atlético
- Cristal vs Juan Pablo II
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Chivas vs América
- Universitario
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Horóscopo de mañana domingo 15 de febrero: revisa las predicciones y tarot de Josie Diez Canseco
El horóscopo de Josie Diez Canseco ofrece valiosas predicciones sobre amor, trabajo y salud para cada signo. Descubre cómo aprovechar las energías del universo.
Este domingo 15 de febrero, las energías del universo traen señales importantes para tu vida. No te pierdas el horóscopo del día y descubre qué te depara el destino en el amor, el trabajo y la salud con las predicciones de Josie Diez Canseco, quien te orienta con sus consejos para tomar mejores decisiones y aprovechar las oportunidades que llegarán a tu camino.
PUEDES VER:
Horóscopo de Josie Diez Canseco del domingo 15 de febrero
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy te divertirás mucho con alguien que conocerás; su conversación será amena. Los momentos que pasarás al lado de tus seres queridos te reconfortarán.
- Número de suerte, 1.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No tienes claro el rumbo que quieres darle a tu vida afectiva; estarás rodeado de oportunidades. Podrás disfrutar de la armonía y felicidad al lado de las personas que amas.
- Número de suerte, 22.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Día de diversión que podría llegar a los excesos y causarte problemas con el ser amado. Estás actuando de una manera egoísta; reflexiona y cambia de actitud.
- Número de suerte, 15.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu personalidad pausada te permitirá suavizar las tensiones que surgirán entre tus amistades. Podrás disfrutar de un paseo al aire libre, te relajaras.
- Número de suerte, 6.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tus emociones serán inestables y tus reacciones exageradas ante cualquier circunstancia. Tus planes se verán afectados por inconvenientes inesperados.
- Número de suerte, 11.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Día de mucha unión; el ser amado y tus seres queridos serán el centro de tu atención. Evita hacer comentarios en doble sentido, ya que podrían malinterpretarse.
- Número de suerte, 4.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Etapa de estabilidad sentimental que te permite apreciar y disfrutar de lo bueno que te rodea. Tus excelentes relaciones con familiares harán un día reconfortante para ti.
- Número de suerte, 10.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Analizarás tu vida afectiva, reconocerás que tu humor irritable provoca discusiones. Aprovecharás este día para hacer algo que habías dejado pendiente.
- Número de suerte, 6.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No te sentirás atraído por la diversión y preferirás el descanso y tener más tiempo para ti. Te darás tiempo para hacer un viaje corto al lado de tu familia.
- Número de suerte, 16.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Vivirás acontecimientos que te sorprenderán y te harán muy feliz. Este será un domingo donde se reunirá toda la familia y la pasaras bien.
Número de suerte, 12.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Cuida tus palabras el día de hoy; un problema familiar podría provocar discusiones. El ser amado te hará pasar momentos inolvidables.
- Número de suerte, 7.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu estado de ánimo será cambiante; pasarás de la alegría a la tristeza y malhumor con facilidad. Aprovecharás para reencontrarte con familiares que no veías hace mucho tiempo.
- Número de suerte, 3.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90