0

José Balcázar es el nuevo presidente del Perú: el octavo mandatario en 10 años

Luego de una competencia en el proceso de elección del nuevo presidente del Perú, se designó a José María Balcázar, de Perú Libre, como el octavo jefe de Estado en 10 años.

Angie De La Cruz
José María Balcázar Zelada es el nuevo presidente del Perú.
José María Balcázar Zelada es el nuevo presidente del Perú. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

José Balcázar es el nuevo presidente del Perú, luego de realizarse la votación en la sesión presencial de elección de mandatario del Congreso de la República. Con esta reciente designación, tras la censura de José Jerí, el jefe de Estado asumirá el control del país de cara a lo que serán las elecciones 2026.

Todos los presidentes que ha tenido el Perú en 10 años

PUEDES VER: ¿Cuántos presidentes ha tenido el Perú en los últimos 10 años? Listado completo tras la censura de Jerí

Con 60 votos a su favor, Balcázar, del partido de Perú Libre, se impuso a María del Carmen Alva, de Acción Popular, que solo obtuvo 46 votos. Además, tres votos nulos y no se realizaron sufragios en blanco.

José Balcázar

José María Balcázar es presidente del Perú

En la primera votación, Alva logró 43 votos, mientras que Balcázar alcanzó 46 votos. Acuña logró 13 votos y Edgar Raymundo obtuvo 7 votos. Un voto en blanco y 7 nulos.

Las listas que se presentaron

Los candidatos fueron Segundo Héctor Acuña Peralta (Lista 1 - Honor y Democracia), María del Carmen Alva (Lista 2 - Acción Popular), Edgar Reymundo (Lista 3 -Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar Zelada (Lista 4 - Perú Libre)

candidatos

Candidatos a la Presidencia del Congreso tras censura a José Jerí.

Votación para elegir al nuevo presidente del Perú

¿Quiénes han sido los últimos presidentes del Perú en 10 años?

En los últimos 10 años, el Perú ha tenido varios presidentes debido a crisis políticas y sucesiones constitucionales. Estos son los mandatarios que han gobernado en ese periodo:

    1. Pedro Pablo Kuczynski
    2. Martín Vizcarra
    3. Manuel Merino
    4. Francisco Sagasti
    5. Pedro Castillo
    6. Dina Boluarte
    7. José Jerí

Ampliación en breve...

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados La Tinka HOY, miércoles 18 de febrero: mira aquí el sorteo y los números ganadores

  2. Horóscopo del jueves 19 de febrero 2026: Josie Diez Canseco comparte sus predicciones para tu signo

  3. José Balcázar es el nuevo presidente del Perú: el octavo mandatario en 10 años

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano