José Balcázar es el nuevo presidente del Perú: el octavo mandatario en 10 años
Luego de una competencia en el proceso de elección del nuevo presidente del Perú, se designó a José María Balcázar, de Perú Libre, como el octavo jefe de Estado en 10 años.
José Balcázar es el nuevo presidente del Perú, luego de realizarse la votación en la sesión presencial de elección de mandatario del Congreso de la República. Con esta reciente designación, tras la censura de José Jerí, el jefe de Estado asumirá el control del país de cara a lo que serán las elecciones 2026.
PUEDES VER: ¿Cuántos presidentes ha tenido el Perú en los últimos 10 años? Listado completo tras la censura de Jerí
Con 60 votos a su favor, Balcázar, del partido de Perú Libre, se impuso a María del Carmen Alva, de Acción Popular, que solo obtuvo 46 votos. Además, tres votos nulos y no se realizaron sufragios en blanco.
José María Balcázar es presidente del Perú
En la primera votación, Alva logró 43 votos, mientras que Balcázar alcanzó 46 votos. Acuña logró 13 votos y Edgar Raymundo obtuvo 7 votos. Un voto en blanco y 7 nulos.
Las listas que se presentaron
Los candidatos fueron Segundo Héctor Acuña Peralta (Lista 1 - Honor y Democracia), María del Carmen Alva (Lista 2 - Acción Popular), Edgar Reymundo (Lista 3 -Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar Zelada (Lista 4 - Perú Libre)
Candidatos a la Presidencia del Congreso tras censura a José Jerí.
Votación para elegir al nuevo presidente del Perú
¿Quiénes han sido los últimos presidentes del Perú en 10 años?
En los últimos 10 años, el Perú ha tenido varios presidentes debido a crisis políticas y sucesiones constitucionales. Estos son los mandatarios que han gobernado en ese periodo:
- Pedro Pablo Kuczynski
- Martín Vizcarra
- Manuel Merino
- Francisco Sagasti
- Pedro Castillo
- Dina Boluarte
- José Jerí
Ampliación en breve...
